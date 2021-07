gilles-rocca-a-tommaso-zorzi:-“non-posso-fare-a-meno-di-te-…”-e-il-web-esplode

Gilles Rocca e Tommaso Zorzi sono ormai diventati grandi amici ma durante l’Isola dei famosi quando il primo era concorrente e il secondo opinionista, le cose andavano diversamente. Vediamo come si è evoluto il loro rapporto.

Gilles Rocca e Tommaso Zorzi al veleno

Durante l’Isola dei famosi che è stata condotta da Ilary Blasi, Gilles Rocca e Tommaso Zorzi hanno vissuto momenti di grande tensione e se ne sono detti di tutti i colori.

Gilles Rocca in una puntata de l’Isola dei famosi, disse a Tommaso Zorzi l’opinionista: “A parte follower e like cosa sai fare?” e Zorzi: “Perché tu amore? Chi sei? Il Viagra del tubo catodico?”.

E poi, quando Rocca ricordò a Zorzi che anche lui aveva partecipato al grande fratello vip, Zorzi molto seccato gli aveva risposto a tono dicendo

: “Ma lascia stare il mio Grande Fratello, questa è la tua Isola” e Gilles di rimando: “Hai fatto quello nella vita, cosa devo guardare? Che hai fatto, i film? Like, follower, per il resto cosa sai fare?“.

E Zorzi: “Senti Gilles, perché tu nella vita cosa hai fatto amore mio?” e Gilles: “Vatti a documentare: Marco Risi, Paolo Sorrentino. La mia vita non va avanti grazie ai follower, ma grazie alle mani”. E Zorzi, al veleno gli rispose: “Meno male che c’è Gilles Rocca… il Viagra del tubo catodico. Il nuovo George Clooney“.

Poi Gilles uscito dall’Isola aveva dichiarato: «Ci sono stati momenti in cui sono stato spocchioso e ineducato ma mai violento. Quindi non mi riconosco nelle accuse. Quando hanno toccato i miei genitori e la mia fidanzata non avevo più la forza di reagire, mi hanno chiamato capobranco, ma non ero capo di nessuno».

Gilles Rocca e Tommaso Zorzi sono diventati amici

Dopo un bel po’ di tempo, Tommaso Zorzi e Gilles Rocca sono riusciti a mettere da parte incomprensioni e battibecchi e sono diventati amici.

Si sono incontrati in Sicilia e hanno pubblicato una storia dove si vede Tommaso Zorzi seduto sulle gambe dell’attore che per fare una battuta gli ha detto: “Mi sta proprio sul ca**o, ma tanto eh…” e poi ha dato un bacio a Zorzi.

A quel punto Tommaso Zorzi ha detto: “Non puoi fare a meno di me…” e Rocca ha annuito aggiungendo: “E’ vero, non posso fare a meno di lui…Sciocchi…Ma voi cosa ne sapete? Noi ci vogliamo bene davvero…” e poi, rivolgendosi a Zorzi ha detto: “Dai dammi un bacino…” .

Il web ha apprezzato tantissimo questa nuova amicizia e li ha riempiti di commenti molto affettuosi.