gilles-rocca-contro-nuovo,-smentita-la-news:-“perso-la-testa-per-una-mora”

AGGIORNAMENTO: A distanza di ore dal gossip lanciato dal magazine Nuovo ecco arrivare la pronta smentita di Gilles Rocca, il quale su instagram ha dichiarato quanto segue: “Quante sciocchezze scrivono i giornali…Giocate sulle vite delle persone…Vi potrei anche querelare, ma non mi va di perdere tempo…” Parole che non lasciano spazio ad altre possibili interpretazioni: Gilles Rocca non è in crisi con Miriam Galanti e non frequenta nessuna mora.

Gilles Rocca e Miriam Galanti è finita? La bomba di Nuovo: “La loro storia pare sia giunta al capolinea”

In molti hanno notato in queste settimane su instagram che Gilles Rocca è costantemente solo in vacanza, oppure è in compagnia di qualche suo amico. Per tale ragione molti si sono chiesti che fine abbia fatto la sua fidanzata Miriam Galanti. Rumor hanno riportato che Gilles Rocca e Miriam Galanti sarebbero in crisi. Ma sarà vero? A confermare tutte queste illazioni ci ha pensato il magazine Nuovo, che è venuto a scoprire che addirittura Miriam Galanti e Gilles Rocca si sarebbero lasciati, anche se lui settimanale fa ha smentito tutte queste illazioni a Uno Weekend:

“Sarebbe tornato single…Dopo più di dodici anni, la lunga storia con l’attrice Miriam Galanti pare naufragata…”

Gilles Rocca ha perso la testa per una mora? Il gossip lanciato dal magazine Nuovo

Ma non è finita qua perchè il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha contattato una fonte molto vicina a Miriam Galanti, la quale ha svelato un altro interessante retroscena su Gilles Rocca. Di cosa si tratta? In pratica questa fonte ha confessato di essere venuta a conoscenza che Gilles Rocca pare abbia perso la testa per una mora:

“Una persona vicina a lei rivela che Rocca avrebbe già perso la testa per una sensuale mora…”

Ovviamente non è dato sapere l’identità di questa misteriosa mora. Gilles Rocca, il quale si è chiarito con Tommaso Zorzi, cosa avrà da dire a tal proposito?

Gilles Rocca e Miriam Galanti ai ferri corti? Lui glissa sui pettegolezzi

Il magazine Nuovo ha poi fatto sapere di aver contattato telefonicamente Gilles Rocca per chiedergli se siano vere tutte queste voci inerenti a una presunta crisi con la fidanzata Miriam Galanti. Tuttavia pare che l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi abbia semplicemente risposto di essere molto impegnato in questo momento per parlare di queste cose, tagliando corto sull’argomento:

“Contattato da Nuovo, l’attore fa l’elusivo e, con la scusa di essere impegnato, taglia corto sull’argomento…”

Il magazine Nuovo ha poi confessato di essere venuto a conoscenza che molti starebbero pensando che Gilles Rocca e Miriam Galanti preferirebbero adesso tenere un atteggiamento low profile in attesa del momento giusto per annunciare la fine della loro storia: “Sono molti a sostenere questa tesi…”

