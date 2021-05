Gilles Rocca Dopo Il Confronto Con Zorzi All’Isola: Cosa Pensa Oggi

News Nella puntata di ieri sera i due si sono chiariti: l’ex naufrago non ha gradito la battuta sulla sua relazione con Miriam

Pubblicato su 18 Maggio 2021

Ieri sera Gilles Rocca all’Isola dei Famosi ha risposto alle accuse che gli hanno rivolto in queste settimane. Sia da altri naufraghi sia dal pubblico. Tornando a casa e riprendendo in mano il telefono ha avuto modo di leggere anche il parere del pubblico a casa. E non sempre è stato positivo sul suo atteggiamento. Ieri sera è stato ospite in studio, dopo aver affrontato la quarantena una volta tornato in Italia, e ha preso le distanze dagli aggettivi che gli hanno affibbiato. Gilles ha riconosciuto che in alcuni momenti è stato maleducato e spocchioso, ma mai violento. Ha rivisto i suoi interventi nelle puntate e non ci ha visto mai violenza da parte sua.

Sentirsi dare del violento lo ha ferito molto, è stato male per alcuni commenti e ha vissuto il tutto pensando di essere vittima di un accanimento mediatico ingiustificato. Ne ha approfittato per ribadire ancora una volta di essere una persona che si batte da anni contro la violenza di genere e non vorrebbe mai essere accostato a un uomo violento. Poi si è rivolto a Tommaso Zorzi, dicendo di averlo seguito durante il Grande Fratello Vip e di essersi affezionato. Lo ha invitato a riflettere su come avrebbe reagito se qualcuno dallo studio all’epoca avesse definito il suo flirt come una “telenovela cilena”. Ha aggiunto che in alcuni momenti aveva bisogno di una figura di cui fidarsi, visto che sull’Isola non si fidava più.

Zorzi si è scusato per la sua battuta sul leitmotiv di Gilles Rocca sulla fidanzata Miriam visto che lo ha in qualche modo ferito, ma ha spiegato che era appunto un gioco. Come si scherza anche sul tormentone di Angela Melillo, che saluta sempre il suo Cesare. C’è stato un confronto sereno e pacato tra Rocca e gli opinionisti, perché anche Elettra Lamborghini aveva qualcosa da rimproverargli. Poi Ilary ha dato la parola a Tommaso per replicare alle parole dell’ex naufrago. L’opinionista ha spiegato di averlo sempre sostenuto all’inizio ma a un certo punto ha perso un po’ la giusta rotta. Alla fine nessuno pensa che sia una persona violenta, ma che sia invece un bravo ragazzo.

Dopo questo confronto, Gilles Rocca ha parlato di Zorzi su Instagram. No, non ha lanciato frecciatine pungenti come qualche giorno fa. Oggi si è detto felice del confronto che hanno avuto. Ma soprattutto è felice di aver detto la sua e di essere stato capito, potendo finalmente sorridere di nuovo. Su Tommaso invece ha detto:

“Mi ha fatto molto piacere chiarirmi con Tommaso e aver avuto un confronto in studio che sicuramente ci ha arricchiti, perché non era basato basato su polemiche sterili ma bensì sulla voglia di comprendersi”