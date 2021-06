gilles-rocca-fa-una-confessione-agghiacciante:-“stavamo-per-sparire-tutti”

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, Gilles Rocca, ha fatto una confessione raccontando un episodio in cui ha rischiato la vita, insieme ai suoi amici.

Gilles Rocca

Gilles Rocca è salito recentemente alla ribalta grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Il suo percorso all’interno del reality show non è stato per niente facile e lui stesso ha confessato e ha ammesso che non ce la faceva più, infatti chiese agli altri concorrenti di nominarlo, in modo da essere eliminato.

Prima della partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi, il romano ha lavorato sempre nel mondo dello spettacolo come regista e attore. Ha recitato in diverse fiction e serie televisive come Carabinieri, I Cesaroni, Don Matteo, Distretto di Polizia. Come regista, invece, ha diretto diversi cortometraggi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è fidanzato con Miriam Galanti, anch’essa attrice, principalmente di teatro. Innamoratissimo della sua fidanzata e questo l’ha mostrato diverse volte durante la partecipazione all’Isola dei Famosi, i due stanno insieme da ben 12 anni.

Gilles Rocca, ecco la sua confessione incredibile.

L’attore romano ha confessato, in un video sul suo profilo Instagram, che una volta ha rischiato la vita mentre era con i suoi amici. Ultimamente, attraverso le sue storie, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi appare completamente rigenerato, attualmente è in vacanza in Versilia.

Gilles Rocca ha raccontato che mentre era in auto in viaggio con altri suoi compagni, l’amico alla guida ha preso per sbaglio l’autostrada in contromano, una distrazione che davvero sarebbe potuta risultare mortale per tutti. Infatti ha ammesso che sono stati attimi di grande paura per i presenti.

L’amico che avrebbe preso la strada in contromano è intervenuto nelle storie, confermando il racconto e cercando di sdrammatizzare:

“Una cosa so fare, è prendere le autostrade in contromano, e l’ho fatto”.

Effettivamente, dal profilo Instagram dell’attore e regista romano, è possibile vedere come la sua vita, in generale, sia molto movimentata.