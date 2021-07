gilles-rocca,-miriam-galanti-sulle-fake-news:-“non-mi-esprimo-mai,-ma…”

Miriam Galanti (fidanzata di Gilles Rocca) esprime la sua opinione sulle fake news: “A tutto c’è un limite”

Sull’ultimo numero del magazine Nuovo è stato rivelato che Gilles Rocca e Miriam Galanti si sarebbero lasciati dopo ben 12 anni. Sempre il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha poi riportato che una fonte vicina all’attrice avrebbe rivelato che Gilles Rocca avrebbe perso la testa per una mora. Un gossip che ha fatto andare su tutte le furie quest’ultimo, il quale si è sfogato duramente su instagram. Ma non è finita qua perchè anche Miriam Galanti, sempre molto schiva nel parlare della sua vita privata, ha comunque espresso la sua opinione su queste fake news. Cosa ha detto? La fidanzata di Gilles Rocca, su instagram, non ha fatto mistero di credere che a tutto ci dovrebbe essere un limite: “Io non mi esprimo mai su queste cose, ma a tutto c’è un limite…”

Gilles Rocca, la fidanzata Miriam Galanti delusa: “C’è troppa cattiveria”

La fidanzata di Gilles Rocca, Miriam Galanti, sempre in questo suo breve video pubblicato nelle sue storie su instagram per smentire tutte le fake news circolate sul suo conto, ha anche fatto un’altra rivelazione. Cosa ha detto? Miriam Galanti, il cui fidanzato ieri ha smentito gli ultimi gossip circolati su di loro, ha fatto notare che per fare questo video su instagram ha usato un filtro particolare in cui sembra che al suo fianco ci Sailor Moon, nella speranza di poter alleggerire certi momenti e soprattutto la cattiveria delle persone: “Per fortuna che c’è lei che alleggerisce certi momenti e la cattiveria di certe persone…”

Gilles Rocca ricorda L’Isola dei Famosi e confessa: “Gli occhi non mentono mai”

In queste ultime ore Gilles Rocca, oltre ad andare su tutte le furie dopo gli ultimi gossip circolati sul suo conto, ha anche colto la palla al balzo per pubblicare su instagram una foto direttamente dalla famosa Palapa dell’Isola dei Famosi. Nella didascalia della suddetta foto ha scritto che già dagli occhi si vede che è una persona sincera: “Gli occhi non mentono mai…” Post questo particolarmente apprezzato dai suoi follower che non gli hanno mai fatto mancare il loro sostegno e affetto.

L’articolo Gilles Rocca, Miriam Galanti sulle fake news: “Non mi esprimo mai, ma…” sembra essere il primo su LaNostraTv.