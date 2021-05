gilles-rocca-spiega-il-vero-motivo-per-cui-non-ha-baciato-francesca-lodo-all’isola-dei-famosi

Per Gilles Rocca l’Isola dei Famosi è ormai solo un lontano ricordo. Da cancellare, probabilmente. L’attore ha lasciato le Honduras in un mare di polemiche, dopo le accuse di maschilismo che gli sono state rivolte da alcune naufraghe, in primis Daniela Martani che gli aveva rimproverato di essere “violento”. Oggi, Rocca non replicherebbe l’esperienza: “La cosa che mi ha messo più a dura prova è stata l’immagine negativa che per colpa di diverse menzogne stava uscendo fuori”, ha spiegato a Novella 2000. “Per questo ho deciso di lasciare il reality”.

Gilles Rocca e il bacio negato a Francesca Lodo

Tra gli episodi che hanno suscitato più scalpore prima della partenza di Rocca dall’Isola c’è il bacio negato a Francesca Lodo. Ai naufraghi, divisi in coppia, ero chiesto di scambiarsi un lungo bacio in apnea per conquistare un piatto di pasta al sugo, una “cena romantica” da consumare davanti alle telecamere imboccandosi con le mani. Lodo, già allo stremo delle forze, si era vista negare la possibilità di assaporare la ricompensa, perché Rocca si era rifiutato di fare la prova: “Sono abituato a baciare attrici per lavoro e non è certo un bacio a stampo che mi spaventa”, ha spiegato a Novella 2000. “Il mio rifiuto è stata una presa di posizione perché non volevo che venisse strumentalizzato quel momento apostrofandolo con termini stupidi del tipo ‘oh quanta passione’, o cose del genere”, ha chiarito.

Come ho potuto, ho voluto mandare messaggi d’amore alla mia fidanzata, e quella era una buona occasione. Aggiungo anche che Miriam, la mia fidanzata, non è gelosa. Non l’ho fatto esclusivamente perché non avevo voglia di partecipare alla “grande abbuffata.

Cosa pensa Gilles Rocca di Tommaso Zorzi

“Ma che hai fatto nella vita, hai solo i followers”. Così Gilles Rocca a Tommaso Zorzi, durante un battibecco in collegamento tra lo studio e le Honduras. Se in un primo momento l’opinionista aveva manifestato simpatia per l’attore, si è ben presto ricreduto e non si era risparmiato critiche sul suo modo di vivere l’esperienza all’Isola. Rocca aveva risposto per le rime, additando Zorzi come l’influencer che, oltre ad aver vinto il Grande Fratello, non ha alle spalle alcuna carriera da permettersi si sentenziare sul suo conto. “Sono abituato a dire sempre ciò che penso, al di là del follower e delle simpatie che una persona può provare nei miei confronti, se mi stuzzica io rispondo”, chiarisce a Novella 2000. Tornato in Italia, per di più, “ho saputo dei vari video in cui Tommaso mi ha deriso più volte”. Il suo giudizio sempre irrevocabile: “Credo che un opinionista debba essere sopra le parti e non spostare le folle in base ai suoi gisti, altrimenti si rischia di essere davvero poco professionale”.