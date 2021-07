Il cuore di Ginevra Pisani è adesso impegnato, lo ha rivelato in una intervista: “È accaduto all’improvviso. E mi sento privilegiata perché, anche se viviamo in un mondo ipertecnologico e non mancano i mezzi di comunicazione, socializzare è complicato”. Si chiama Paolo, è un fisioterapista e imprenditore.

Continua a leggere