giochi,-quiz-e-indovinelli:-il-nuovo-trend-estivo-per-non-spegnere-il-cervello

“Cos’hanno in comune Cristoforo Colombo e Amanda Lear? Qual è l’anagramma di “sonnifero”? Che verso fa il pavone? Esiste un sostantivo italiano composto soltanto da vocali? Come si fa a nascondere un numero di telefono dentro a un racconto?“: inizia con questa serie di interrogativi Giochi, indovinelli e quiz intelligenti (per allenare la tua mente in vacanza), il nuovo quaderno di attività per adulti pubblicato da Newton Compton a firma di Stefano Andreoli, scrittore, autore televisivo e noto per essere uno dei creatori del blog satirico collettivo Spinoza (le illustrazioni sono invece di Massimiliano Marzucco). Ma qui – diversamente dal suo solito – non ci sono battute sagaci su politica o attualità, anche se non manca un pizzico d’ironia sparso un po’ ovunque. Andreoli ha anche curato gli enigmi che trovate codificati nell’ultimo numero di Wired in edicola. Il titolo è abbastanza eloquente: il volume è un contenitore molto colorato di attività per tenere allenata la mente mentre si è sotto l’ombrellone o di ritorno da un’escursione al lago o in montagna. Si tratta di una sorta di evoluzione pop e illustrata della Settimana enigmistica, della quale ripropone ogni tanto anche anagrammi o cambi di lettera, ma che soprattutto innova con un tuffo nella cultura più pop: vi ritroverete dunque a ricordarvi chi è più giovane fra Mick Jagger e Albano, quali oggetti non esistevano ancora nel 1982 della vittoria azzurra ai Mondiali, quali titoli di film sono stati tradotti in modo bizzarro e incomprensibile, quanti modi di dire legati ai piedi esistono, quali versi fanno gli animali ecc. Ci sono poi anche quiz, schemi innovativi e giochi enigmistici più classici: insomma, un passatempo per tutti i gusti.

Giochi, indovinelli e quiz intelligenti non è a dire il vero la prima pubblicazione del suo genere: già l’anno scorso la casa editrice dalle radici barcellonesi Blackie edizioni aveva importato in Italia, replicando il successo ottenuto in Spagna, il Quaderno di compiti delle vacanze per adulti. Anche qui nomen omen: un volume agile e colorato, simile ai classici libri di scuola che gli studenti si devono portare malvolentieri in vacanza ma che per gli adulti diventa una sapida resistenza alla tentazione di impigrirsi e spegnere del tutto il cervello. Quest’estate arriva il Volume 2, sempre a cura del giornalista Dario Falcini, e fra le varie sfide improbabile a cui i lettori possono sottoporsi c’è un quiz dantesco incentrato su Ibrahimovic e Lukaku, un gioco di dadi direttamente dall’antica Roma, una rassegna di bandiere esotiche e una cena molto distanziata fra virologi come Burioni & co.

Non stupisce che stiano arrivando in libreria numerosi titoli come il Quaderno o Giochi, indovinelli e quiz: il settore della cosiddetta “varia”, ovvero tutti quei prodotti editoriali che non cadono precisamente nel campo della narrativa o della saggistica, ha avuto un enorme esplosione negli ultimi anni, spesso salvando i bilanci di diverse case editrici (i manuali di cucina, i libri degli influencer e le guide a ritrovare sé stessi rientrano proprio in questa categoria). Del resto già anni fa c’era stato il boom dei libri da colorare per adulti, passati rapidamente dai mandala alle parolacce, spacciati inizialmente come perfetto metodo antistress e divenuti poi la solita ossessione gadgettistica. Questa evoluzione se vogliamo intellettuale del trend permette di mettersi alla prova con la propria cultura generale e allentare solo quanto basta la propria Fomo anche in vacanza. E fate caso alle copertine super colorate e fluorescenti: i quaderni d’attività per adulti sono divenuti un nuovo status symbol, sfoggiarli sotto l’ombrellone vi renderà subito cool.