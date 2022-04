Giordano Fatali: EOforLIFE – ECI United Arab Emirates & Global Awards

Giordano Fatali Lo storico ed elegante St. Regis di Roma ha ospitato l’evento π‚π„πŽπŸπ¨π«π‹πˆπ π„ – π„π‚πˆ π”π§π’π­πžπ π€π«πšπ›π„π¦π’π«πšπ­πžπ¬ & 𝐆π₯π¨π›πšπ₯ π€π°πšπ«ππ¬ organizzato da Ceoforlife in collaborazione con Etihad Credit Insurance (ECI) per premiare le best practice delle aziende italiane ed emiratine che si sono distinte per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi ad alto valore aggiunto, con particolare attenzione alla sostenibilitΓ .

