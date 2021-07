Giorgia Gabriele (ex di Vacchi) si è sposata: foto e invitati (canto di Bocelli)

Giorgia Gabriele ha detto sì ed è convolata a nozze con Andrea Grilli. L’ex di Gianluca Vacchi e l’imprenditore milanese, che condividono l’amore da quattro anni (la coppia ha anche già avuto un figlio, Matteo, venuto alla luce nell’agosto 2019) hanno festeggiato il matrimonio in una villa a Viareggio, location sontuosa addobbata a tutto puntino per la cerimonia che è andata in scena sabato 10 luglio 2021. “10-07-2021 Mr. & Mrs. Grilli”, ha scritto su Instagram la modella, a corredo degli scatti relativi al party.

A dominare la scena è stato il colore bianco, scelto per l’abito sia da Giorgia, sia da Andrea (giacca e camicia candidissime abbinate a un papillon e a dei pantaloni scuri). Bianche anche un’infinità di rose che hanno incorniciato l’evento. Alla festa, tenutasi nel magnifico giardino della villa suddetta, hanno preso parte gli affetti più stretti della coppia

Ospite d’eccezione, che ha cantato per rendere ancor più memorabile il matrimonio, Andrea Bocelli, che si è esibito con la sua perentoria e inimitabile voce prima che si procedesse allo scambio delle fedi. Tra gli invitati anche Gilda Ambrosio (in passato ebbe un flirt con Stefano De Martino).

Giorgia Gabriele e l’amore maturo con Andrea Grilli dopo la love story con Gianluca Vacchi

Giorgia, con Grilli, ha imbastito una love story solida e matura, differente rispetto a quella vissuta con Vacchi, tutta social e sfarzo. A proposito di Mr Enjoy, 53 anni, anche lui è diventato papà di recente, avendo avuto il suo primo frutto d’amore con la compagna Sharon Fonseca, 26 anni.

La figlia di Vacchi e di Sharon, chiamata Blu Jerusalema, dopo la nascita è stata operata a causa di una palatoschisi congenita, ossia una malformazione del palato. A intervento concluso, l’imprenditore ha rivelato su Instagram che la figlia stava migliorando, tranquillizzando i suoi numerosissimi fan.

Vacchi, nel momento in cui ha deciso di comunicare sul web i problemi avuti da Blu Jerusalema, ha anche puntualizzato di essere vicino a tutti quei genitori che si sono trovati nella sua situazione. Dall’altro lato ha assicurato che la bimba, dopo essersi sottoposta all’operazione, avrebbe potuto condurre una vita normale.

Inoltre l’influencer ha raccontato che il pronto intervento per risolvere la situazione della figlia è stato possibile anche grazie alla sua condizione economica agiata, avendo a disposizione una “grande squadra medica”.