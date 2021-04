Giorgia Palmas e Francesca Lodo l’hanno fatto insieme | Spunta la foto nascosta

Francesca Lodo è una showgirl ex letterina, mentre Giorgia Palmas è una conduttrice e attrice, sono cugine e molto note per le loro apparizioni in televisione. C’è una foto del passato che lega entrambe, scopriamo di cosa si tratta.

Francesca Lodo e Francesca Lodo sono due famose showgirl, parenti tra di loro, in quanto cugine che hanno fatto e fanno ancora parte del mondo dello spettacolo, tra ospitate, partecipazioni a programmi, attività di influencer, ecc… Hanno iniziato a lavorare negli stessi anni, ma le loro carriere si sono divise, c’è però una foto che le unisce, vediamo un po’ il loro percorso e a cosa si riferisce lo scatto dal passato.

Giorgia Palmas e Francesca Lodo agli esordi in tv

Nel 2002 la Lodo che sognava fin dall’infanzia di lavorare nel mondo dell’intrattenimento, è riuscita a realizzare il suo sogno entrando nel corpo di ballo di Passaparola come letterina di Gerry Scotti per il programma di Canale 5. Successivamente è stata uno dei concorrenti del reality La Fattoria. La Palmas invece ha mosso i primi passi in tv partecipando allo show di Adriano Celentano:125 milioni di caz…te su Rai Uno nel 2001. Poi invece è passata a Buona Domenica dove è stata microfonina per la trasmissione di Canale 5 condotta da Maurizio Costanzo.

Francesca oggi è una concorrente dell’Isola dei Famosi che nell’ultima puntata è stata rimproverata da Daniela Martani per non aver nominato Gilles Rocca ed è finita in lacrime a causa della fame perché un compagno, Rocca appunto, si è rifiutato di partecipare alla gara del bacio con lei escludendola quindi dal premio che consisteva in un piatto di pasta. Ha dovuto anche scegliere chi, tra i compagni, sarebbe dovuto aggiungersi agli arrivisti, lamentandosi con la produzione per questo.

Con 1,8 milioni di followers su Instagram Giorgia è una influencer. E’ sponsor di prodotti di vestiario e abbigliamento, ma anche per la cura del corpo, per la bellezza, ecc… Al momento non si ha notizia di nuove conduzioni o ospitate, è molto presa dalla nuova maternità della figlia Mia, avuta dal compagno nuotatore Filippo Magnini, la piccola solo pochi giorni fa ha celebrato il battesimo. Oggi sembra essere molto felice con il fidanzato, avevano deciso di sposarsi nell’anno del Covid, ma hanno dovuto rimandare e ora sperano invece nel 2021.

Ma le due cugine hanno però una cosa in comune, sapete quale?

La foto del passato delle due cugine

Le cugine, in gioventù, hanno partecipato insieme al concorso di bellezza Miss Mondo, di cui vi è traccia anche grazie a una foto che le riporta indietro al lontano anno 2000. In quell’occasione la Palmas si procurò il titolo di Miss Queen Europe.

Entrambe hanno avuto amori sportivi come fidanzati, Francesca con calciatori di serie A e Giorgia invece ha avuto Bombardini come padre della figlia Sofia e Magnini come quello di Mia. Le due parenti hanno intrapreso percorsi diversi, pur rimanendo nello stesso ambito, non si sentono spesso, ma pare che l’affetto rimanga tra di loro.

L’articolo Giorgia Palmas e Francesca Lodo l’hanno fatto insieme | Spunta la foto nascosta proviene da Political24.