Giorgia Palmas in riva al mare come una Dea: bikini e scollatura | La showgirl infiamma il web

Giorgia Palmas ha pubblicato un suo bellissimo scatto: la showgirl è in riva al mare ed è bellissima come sempre. Ecco la foto in questione.

La Palmas ha raggiunto la notorietà grazie alla sua passata partecipazione al noto tg satirico ‘Striscia la Notizia‘ in qualità di velina. Da allora, la sua carriera è sempre stata in ascesa. Attualmente, è anche conduttrice, attrice e showgirl. Si è inoltre sposata con il nuotatore Filippo Magnini, da cui ha avuto la piccola Mia. Ecco l’ultimo post da lei pubblicato.

Giorgia Palmas al mare: bellissima come una sirena

Sul suo profilo Instagram ufficiale, la Palmas ha postato una meravigliosa fotografia che la ritrae mentre si concede attimi di relax in riva al mare.

“Ciao estate“, ha scritto la showgirl come didascalia del post. E con lei, l’estate, si vede davvero: occhiali da sole a specchio, capelli raccolti, abbronzatura, bikini blu e giallo, décollété in bella vista. Inoltre, come se non bastasse, un mare da sogno sullo sfondo. Insomma, pare proprio che Giorgia Palmas si stia godendo appieno questo periodo estivo.

L’ex velina posa in pancia giù, e dà la possibilità ai suoi followers più fidati di vederle tutta la scollatura e, perché no, di restare anche senza parole. Per questo, numerosissimi fans hanno lasciato dei commenti sulla sua bellezza. “Mamma mia, per te il tempo non passa mai“, ha infatti scritto uno di loro. E ancora: “Già abbronzatura al top”, “Sei bellissima”, “Meravigliosa“.

La vita privata di Giorgia Palmas

In passato, Giorgia è stata legata sentimentalmente al calciatore Davide Bombardini, da cui ha avuto la sua primogenita Sofia, nata nel 2008. In seguito, è stata fidanzata con Vittorio Brumotti e poi con il suo attuale marito Filippo Magnini.

Dalla storia d’amore con quest’ultimo, ha avuto la secondogenita Mia, nata nel 2020. I due si sarebbero dovuti sposare proprio in quell’anno ma, a causa dell’emergenza Covid, hanno dovuto rimandare le nozze.

Il loro matrimonio è così avvenuto il 12 maggio 2021 con una cerimonia intima, insieme ai testimoni e a pochissimi familiari. I due sono davvero felici insieme, come entrambi documentano spesso sui propri profili social.