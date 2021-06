giorgia-palmas,-l’ex-velina-nell’occhio-del-ciclone.-tutti-contro-di-lei:-ha-esagerato

Giorgia Palmas non riesce a stare con le mani in mano, ma questa volta l’ha combinata grossa e il web non ci sta, ecco cosa è successo.

Giorgia Palmas è da tutti conosciuta per essere stata una showgirl e conduttrice della televisione italiana. Oggi sta vivendo una storia d’amore senza precedenti con il campione Filippo Magnini con cui ha fatto una figlia e si è sposata di recente.

La donna è molto amata dal pubblico italiano e sono molti a chiedersi quando tornerà in tv, per il momento però ha altro a cui pensare. Ma i fan non ci stanno, questa volta sembra averla combinata grossa.

Giorgia Palmas: cosa ha sbagliato?

Giorgia Palmas ha deciso di staccare la spina e lasciare la televisione per godersi la sua famiglia e concedersi qualche sfizio. Così dopo la gravidanza e il matrimonio la donna si è dedicata ad un nuovo progetto.

Si tratta di una linea di braccialetti gli iPalms, in collaborazione con Capricci Store. Sono disponibili in cinque colori: turchese, arancione, bianco, fucsia e blu. Sono stati realizzati in argento 925, dorato in oro giallo 24kt con processo galvanico e smaltato a mano e rigorosamente made in Italy. Lucenti e resistenti, con quelli addosso l’estate acquista tutto un altro colore.

C’è chi però non ha visto di buon occhio la trovata della Palmas che a quanto pare è stata molto criticata. Il prezzo dei bracciali è infatti esorbitante, ognuno costa 79,90 euro. Per questo motivo i fan hanno avuto da ridire e non hanno perso occasione di giudicare negativamente il lavoro della showgirl.

LEGGI ANCHE>>>Celebre artista dei Blink-182 colpito da un male incurabile: “Ho paura”

LEGGI ANCHE>>>Barbara D’Urso è terrorizzata, la vogliono uccidere: fan preoccupati

La spiegazione da parte della diretta interessata non ha tardato ad arrivare. Infatti, la conduttrice ha affermato che il prezzo è così alto per via della lavorazione e dei materiali utilizzati. Ma in pochi giorni i bracciali sono andati a ruba e lo stock ha potuto abbassare di trenta euro il prodotto. Attualmente costano 40 euro.