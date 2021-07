Giorgia Rossi spezza il cuore di Berlusconi. La giornalista non ce la fa più

La rete privata sta per perdere una nota giornalista sportiva che prenderà le redini di DAZN dal prossimo autunno.

Ci sarà un bel turnover dal prossimo autunno in casa Mediaset. Sono diversi i personaggi che abbandoneranno la rete privata dopo il termine del contratto lavorativo, tra questi Alessia Marcuzzi ed il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi.

Sta facendo scalpore anche l’addio di un’altra nota giornalista impegnata da diversi anni proprio nelle più amate trasmissioni sportive come “Tiki Taka”, “Sport Mediaset Speciale Serie A”.

È però il volto del programma “Pressing Italia” ormai da qualche anno, amatissima per la sua eleganza e professionalità. Classe 1987, questa giovane donna prenderà il posto in casa DAZN sostituendo quella che è una delle donne più chiacchierate del momento. Scopriamo di chi si tratta.

Giorgia Rossi ai nastri di partenza: fa fuori Diletta Leotta

Il paragone con Diletta Leotta è sempre stato inevitabile. Quest’ultima e Giorgia Rossi sono due angeli biondi alla guida di format prettamente maschili ma la loro abnorme abilità nel destreggiarsi in questo settore è smodato e anche il pubblico ha sempre ammirato la loro determinazione.

Da quattro anni Giorgia è fidanzata con il collega giornalista Alessio Conti, prima di lui c’è stata una relazione con il bomber bosniaco Miralem Pjanic. Questa con DAZN potrebbe essere un enorme salto di carriera per lei, anche in termini di visibilità mediatica.

Riguardo Diletta invece, indiscrezioni vogliono che abbia accettato un’altra proposta lavorativa in un’importante rete privata ma non è ancora stata comunicata la sua posizione.

Sicuramente sarà però un programma sportivo come lei stessa ha specificato in una recente intervista, non vuole abbandonare il campo di gioco dopo tanti anni di amore vero e sincero.