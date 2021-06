giorgia-soleri,-fidanzata-di-damiano-david,-fa-coming-out:-“sono-bisessuale”

Giorgia Soleri è bisessuale. Lo dichiara in una Instagram story, pubblicata in risposta a chi le chiedeva se avesse mai dichiarato in passato di essere omosessuale. Una imprecisione che la compagna di Damiano David dei Maneskin ha intercettato, approfittandone per fare chiarezza anche in considerazione del fatto che la stessa domanda le sarebbe stata posta in più di un’occasione.

Giorgia Soleri: “Mai dichiarato di essere omosessuale”

Giorgia è sul treno, rientra a Roma da Venezia, quando concede ai suoi follower la possibilità di farle delle domande utilizzando l’apposito box messo a disposizione da Instagram. Intercetta quindi la domanda di un utente che le chiedeva chiarimenti. “Nel corso di una vecchia storia dichiarasti di essere omosessuale o sbaglio?”, è la domanda cui Soleri risponde: “No, non l’ho mai detto. Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale!”.

La relazione con Damiano David: “Avere un fidanzato famoso non è femminista?”

Rivendicando inoltre le battaglie portate orgogliosamente avanti negli anni, soprattutto all’epoca in cui non era ancora noto il suo legame con Damiano David, Giorgia ne approfitta per scindere la relazione con l’artista vincitore di Eurovision 2021 dal suo percorso. “Avere un fidanzato famoso non è femminista?”, chiede, “O sarebbe stato più femminista nascondere una relazione (che, voglio dire, è una cosa meravigliosa. Non sto rubando a casa della gente) perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è ovviamente aumentata?”. Una presa di posizione netta quella di Giorgia che ha sempre prestato particolare attenzione a tenere separate carriera e vita privata. Non a caso, la relazione con Damiano David è diventata di dominio pubblico dopo 4 anni d’amore.