giorgia-soleri-piange-per-la-vittoria-del-fidanzato-damiano-dei-maneskin-all’eurovision

Le immagini di Giorgia Soleri che esulta, trema, piange e urla per la vittoria dei Maneskin al festival di Sanremo sono commoventi. La modella, compagna di Damiano, frontman della band che ha vinto l’Eurovision con Zitti e buoni, riportando la competizione in Italia dopo oltre 30 anni, ha postato varie storie in cui si mostra mentre guarda la serata finale dell’evento di Rotterdam. Da qualche settimana i due sono usciti allo scoperto, lo hanno fatto con un po’ di foto su Instagram, quindi Soleri ha potuto tranquillamente postare video e foto che mostravano l’emozione che stava vivendo in quel momento.

L’emozione sui social di Soleri per il fidanzato Damiano

Ci sono storie in cui è davanti alla tv con il suo cagnolino che passa – e si spaventa un po’ quando sente urlare per la vittoria – e altre in cui mostra la mano che trema e scrive: “Ora mi riprendo. Ora mi riprendo. Ora mi riprendo. I migliori, cazzo. E ora lo sa tutta Europa”. In un’altra storia la modella scrive: “Io che fisso il vuoto sullo schermo cercando di capire se mi son sognata tutto o è successo davvero”. Sono molte immagini in cui si vede oltre allo schermo su cui si stavano esibendo i Maneskin, anche video selfie delle sue reazioni.

L’entusiasmo e le lacrime di Giorgia Soleri

“Nel frattempo mi stava esplodendo il telefono di notifiche e io mi stavo sentendo male. È stato assurdo un’emozione assurda” ha scritto alla fine, quando i giochi erano fatti e aveva esultato a più non posso per la vittoria del compagno. In una delle storie postate si vede chiaramente il volto segnato dall’emozione e a un certo punto anche dalle lacrime, le mani in faccia, il volto a trattenere il pianto, in un miscuglio di sensazioni: “È stato assurdo. Un’emozione assurda” ha scritto in una delle storie, prima di chiedersi: “Ma è successo davvero?”.