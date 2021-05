giorgia-soleri-sostiene-damiano-david-all’eurovision,-i-commenti-alla-performance-dei-maneskin

Dopo quattro anni di silenzio e discrezione, non è più un segreto la relazione tra Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri. I due sono insieme da quattro anni ma solo di recente hanno ufficializzato la loro storia. Così, se ai tempi del Festival di Sanremo non si parlava minimamente della giovane modella milanese, in occasione dell’Eurovision Song Contest 2021 Giorgia si è esposta sui suoi social, intervenendo a sostenere il fidanzato, in gara con la band.

Giorgia Soleri in ansia per Damiano David

La Soleri ha pubblicato una serie di tweet a sostegno del gruppo, commentando in modo eloquente la pazzesca performance dei Maneskin sul palco dell’Eurovision Song Contest con Zitti e buoni: “Scusate ma abbiamo notizie da Rotterdam? È ancora su il palco?“. Su IG Stories, si è mostrata in ansia: “Poco agitata“. Dopo la messa in onda, ha espresso tutta la sua emozione per l’esecuzione: “Mi sono entusiasmata quando è finita l’esibizione, prima non respiravo. Ero senza parole. Ho anche versato due lacrimine, per fortuna non si è sbavato il trucco“. Giorgia non è peraltro l’unica influencer a sostenere i Maneskin. Si è attivata anche Chiara Ferragni, che ha chiesto ai suoi fan stranieri di votare per il gruppo italiano.

Chi è Giorgia Soleri

Classe 1996, Giorgia Soleri è un’affermata modella di Milano che ha anche recitato in uno spot per una nota marca di birra. Dal 2020 si è trasferita a Roma, probabilmente per stare vicina al fidanzato Damiano. Da quando è stata rivelata la loro relazione, la fama di Giorgia è aumentata a dismisura e si è iniziato a parlare molto di un tema delicato che le sta molto a cuore: la giovane soffre di vulvodinia, una patologia molto dolorosa che interessa le parti intime femminili, di cui parla diffusamente sui suoi social. Anche grazie al suo impegno, il 20 maggio 2021 è stata presentata in Camera dei Deputati una proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia da parte di SSN e Stato.