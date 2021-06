giorgio-chiellini-sposato-con-carolina-bonistalli,-la-storia-d’amore-e-le-due-figlie-nina-e-olivia

Giorgio Chiellini è sposato con Carolina Bonistalli e con lei ha due splendide bambine, Nina e Olivia. I due si sono uniti in matrimonio nel 2014 e da quel momento, così come dimostrano i profili social di entrambi, sembrano essere ogni giorno più uniti. Per il difensore della Juventus e della Nazionale di Euro 2020 – che il 14 agosto 2021 compirà 37 anni – Bonistalli rappresenta un punto di riferimento importante: l’amore della vita che gli è stata accanto nei momenti più difficili, come quelli seguiti al grave infortunio del legamento crociato nel 2019.

Il matrimonio tra Giorgio Chiellini e Carolina Bonistalli

Durante un’intervista a “Che tempo che fa“, prima del Campionato mondiale di Calcio del 2014, Chiellini aveva annunciato: “Spero di vivere il Mondiale da protagonista. Al ritorno dal Brasile, a luglio, mi sposerò con Carolina: è già tutto organizzato per il 19. Se non scappa prima“. Il successo in campo, che il difensore della Nazionale si augurava, non c’è stato, essendo arrivati terzi nel girone D dietro a Costa Rica e Uruguay. Tuttavia nel privato per Chiellini quel luglio ha rappresentato la svolta nel campo della vita degli affetti. Dopo quattro anni di fidanzamento con Carolina, i due si sono sposati il 19 luglio del 2014. Il matrimonio è stato celebrato presso il Santuario della Madonna delle Grazie, nella città di Livorno, mentre il ricevimento con 250 invitati si è tenuto nella tenuta dei Della Gherardesca a Castagneto Carducci (in provincia di Livorno).

Le figlie di Giorgio Chiellini e Carolina Bonistalli

La coppia ha due splendide bambine: Nina e Olivia. Nina Chiellini è nata nel 2015, Olivia Chiellini, invece, è nata nel 2019. Sui profili Instagram del giocatore della Juventus e di Carolina sono presenti numerosi scatti di famiglia e attimi di vita con le loro bambine. Tuttavia, come sottolineato dal settimanale Oggi, sulla moglie del difensore nella Nazionale ci sono poche informazioni, se non che è figlia di un noto imprenditore marittimo.

Giorgio Chiellini, il calciatore laureato

Quando Giorgio Chiellini ha conosciuto la donna che sarebbe diventata sua moglie, si era da poco tempo laureato in economia e commercio presso l’Università degli Studi di Torino. Nel 2017 invece, mentre era sposato e padre di Nina, ha conseguito presso lo stesso ateneo la laurea magistrale in business administration, ottenendo una votazione di 110 con lode. Il difensore livornese, in un’intervistata rilasciata alla Federazione internazionale dei calciatori professionisti, ha raccontato di quanto lo studio lo abbia aiutato e soprattutto di come sia riuscito a conciliare lo studio con il lavoro e la vita affettiva:

Quando ero da solo o ero fidanzato, mi allenavo la mattina, tornavo a casa, mi riposavo e poi studiavo un paio d’ore nel pomeriggio. Quando invece è nata mia figlia, ho studiato solo in ritiro, in viaggio e la sera prima delle partite. Non ho mai saltato un allenamento per andare a lezione, ma le nostre giornate sono lunghe, non lavoriamo 24 ore.

Il campione ha spiegato che il motivo di tanto impegno è legato alla breve vita lavorativa dei calciatori: “Non tutti possono restare nel mondo del calcio, poi c’è il rischio di depressione e tante persone hanno anche dei problemi economici. A me piacerebbe restare nel mondo del calcio, perché è la mia grande passione. Magari con qualche ruolo da scrivania e non di campo, ma devo imparare e non pensare che siccome ho giocato 15 anni nella Juventus e in Nazionale io sappia fare già tutto“.