Giornalista inglese sospetta della vittoria di Jacobs e Luca Argentero sui social lo deride “Lo sai come ..”

Jacobs, Lamont Marcell Jacobs Jr è questo il nome del velocista e anche lunghista italiano, il quale proprio in questi giorni si è confermato campione olimpico dei 100 metri piani ai giochi di Tokyo 2020. Sembrerebbe che Jacobs sia nato il 26 settembre 1994 a El Paso da madre italiana e padre texano. E’ riuscito in una grande impresa conquistando la tanto attesa e preziosa medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Jacobs, la vittoria ai giochi di Tokyo 2020 non convince tutti

Nonostante tutta l’Italia abbia tifato per lui e abbia sostanzialmente gioito per la sua vittoria, sembrerebbe esserci qualcuno che invece non la pensa così. In queste ore, a schierarsi contro Jacobs sembrerebbe essere stato un giornalista inglese, il quale ha messo in dubbio proprio la vittoria del velocista. Ad ogni modo però, un noto attore italiano sembra essere sceso in suo soccorso e lo ha fatto davanti a tutti. Ma cosa è accaduto e chi è questo attore italiano sceso in difesa di Jacobs?

Un giornalista inglese accusa il velocista di doping

Stiamo parlando proprio di Luca Argentero il quale dopo aver letto che un giornalista inglese ha messo in dubbio la vittoria di Jacobs, ha voluto dire la sua. La risposta del noto attore sembra aver colto tutti di gran sorpresa. La Stampa inglese sembrerebbe che subito dopo la vittoria di Jacobs nei 100 m abbia in qualche modo messo in dubbio la prova, parlando di doping. Insomma, sembrerebbe che gli inglesi non sappiano accettare bene le sconfitte e dopo le accuse mosse in occasione degli Euro 2020 ai danni della nazionale di calcio, anche questa volta sembra che abbiano fatto polemica per le olimpiadi di Tokyo 2020. Nello specifico a sollevare questa volta la polemica è stato il giornalista inglese del Times ovvero Matt Lawton, il quale su Twitter sembra aver in qualche modo accusato Jacobs di doping. «Il nuovo campione olimpico dei 100m, Marcell Jacobs, è sceso sotto i 10 secondi per la prima volta a maggio. È venuto qui e ha corso in 9.84 la semifinale e 9.80 la finale. Ah, bene…». Questo il commento scritto dal giornalista sul suo profilo Twitter che inevitabilmente ha creato il caos sui vari social network.

La risposta di Luca Argentero

A distanza di qualche ora però come già abbiamo avuto modo di vedere, è arrivata la risposta diLuca Argentero. «Caro Matt, lo sai come le chiamiamo le persone come te? Rosicons! Voi avete solo la pioggia e la coppa è a Roma» . Queste le parole del noto attore italiano, il quale ovviamente ha fatto sorridere tutti gli italiani con il suo Twitter che ha fatto letteralmente il giro del web.