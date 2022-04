Giornalista olandese nella città di Volnovakh (Donbass) controllata dai russi:“Quando sono stata in questo parco 2 settimane fa tutto era in rovina. C’erano solo i russi che distribuivano aiuti umanitari e cibo. Oggi, non riesco a crederci, è tutto pulito, la gente passeggia, i bambini felici giocano mentre da noi raccontano che in qualunque posto…

Read More “Giornalista olandese nel Donbass smentisce i media occidentali” »

L’articolo Giornalista olandese nel Donbass smentisce i media occidentali proviene da Grandeinganno.