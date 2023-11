Giornata Alberi, Matteoni(MMG): “Sia monito per un’economia realmente sostenibile per ambiente”

“Il 21 novembre è una data importante, dall’elevato significato simbolico e sociale poiché in Italia si celebra la Giornata nazionale degli alberi, un appuntamento nato per valorizzare il patrimonio arboreo del nostro territorio e per ricordare il ruolo fondamentale svolto dal verde per il nostro ecosistema e la nostra sopravvivenza. Ma questa ricorrenza, oggi più che mai, acquista anche l’occasione propizia per tirare le somme sulla condizione dei boschi, delle foreste e dei prati nei nostri paesi, nella speranza che si inneschino reali politiche, basate sulla sostenibilità ambientale, e che sopratutto conducano a progetti urbanistici che garantiscano sia la tutela della natura che il benessere della nostra comunità. Principi e valori, peraltro che ispirano quotidianamente il mio operato professionale. L’auspicio che ha il sapore istituzionale, dunque, è che ognuno nel proprio settore di competenza, in particolar modo governo ed enti locali, si impegnino al massimo in questa direzione: gli alberi e il patrimonio verde rappresentano il pilastro inestimabile della vita umana”. Così, in una nota stampa, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, nonché tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica.

