Giornata dei Giusti dell’umanità: 76 gli emiliano romagnoli che salvarono ebrei

Bologna, 6 marzo 2023 – Oggi è la ‘Giornata dei Giusti dell’umanità‘, dedicata a chi, salvando vite umane fragili e in pericolo, si è battuto e ha lottato per i diritti umani durante i genocidi, primo fra tutti la Shoah, rifiutando discriminazioni e razzismo fra esseri umani.

E tra ‘i Giusti’, troviamo 744 italiani, di cui 76 cittadini emiliano-romagnoli, che hanno ricevuto l’onoreficenza dallo Yad Vashem, ente nazionale per la Memoria della Shoah. E proprio di questi concittadini si parla al convegno ‘I Giusti in Emilia-Romagna. I non ebrei che salvarono gli ebrei’, organizzato dall’Assemblea legislativa regionale in collaborazione con il Museo Ebraico, con la presenza delle scuole di Lama Mocogno, Cesena, Baiso, Fiorenzuola D’Arda, Carpi.

Un’occasione per mantenere vive il sacrificio e la generosità di chi ha messo a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri. “Sulla memoria noi abbiamo investito molto, conoscendo la storia per fare in modo che la consapevolezza ci consenta di agire al meglio – afferma Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa-. Tutti voi giovani dovete fare in modo che i valori di democrazia e solidarietà siano impegno quotidiano. Attraverso questi valori diamo senso alla nostra vita“.

La Giornata combatte la discriminazione e l’indifferenza: “Queste iniziative dialogano con le nuove generazioni, portatrici nel futuro – dice la vicepresidente Silvia Zamboni-. I giusti sono coloro che si sono adoperati a rischio della propria vita a proteggere gli ebrei dalla deportazione, aiutandoli nella sopravvivenza. La memoria di queste persone deve essere tramandata contro l’indifferenza, che è il primo gradino delle ingiustizie”.

All’evento, oltre alla platea degli studenti, anche i sindaci dei comuni delle scuole e Paolo Crescimbeni, sindaco di San Giorgio di Piano. La loro presenza ricorda ‘i Giusti’ dei nostri territori, raccontati nel libro ‘I Giusti dell’Emilia-Romagna’, volume a cura di Vincenza Maugeri, direttrice del Museo Ebraico, e l’autrice Caterina Quareni. “Il lavoro sui Giusti va verso il suo decimo anno di attività – spiega la direttrice Vincenza Maugeri-. Nel 2013, come museo ebraico, abbiamo portato la prima mostra dei Giusti, ed erano 50. Con le ricerche, siamo oggi a 76 persone. Il riconoscimento dei Giusti avviene attraverso una commissione che cura e mette insieme i dossier, e sono attribuiti attraverso la richiesta degli ebrei salvati, che ricordano e vogliono onorare le famiglie dei salvatori”. Nel volume, la storia di questi eroi che, in realtà, erano soltanto umili cittadini, guidati dallo spirito dell’umanità. Come il sarto Guido Morganti, che ha salvato le famiglie ebree Finzi e Rimini, portandole in salvo a Mondaino. Un ‘Giusto’ è Antonio Lorenzini, impiegato all’anagrafe del Comune di Lama Mocogno, salvatore della famiglia Colorni, con dei documenti falsi per evitare la deportazione. Tra questi cittadini modello, anche gli agricoltori Gina Marchesi e Pio Candini di San Giorgio di Piano, che nascosero la famiglia Cuomo e il loro figlio.

Storie di coraggio e generosità, quelle dei ‘Giusti’, che ci fanno credere nell’umanità e che cercano di spingere le nuove generazioni verso un futuro migliore.

Vito Califano