giornata-internazionale-dell’educazione:-wwf-lancia-un-corso-dedicato-a-natura-e-salute

Nel cuore della crisi pandemica che ancora interessa il mondo, il tema identificato dalle Nazioni Unite per la quarta Giornata Mondiale dell’Educazione che si celebra oggi è “Cambiare rotta, trasformare l’istruzione”. Titolo particolarmente significativo perché sottolinea l’importanza di un’educazione che ci consenta di comprendere come l’emergenza sanitaria sia strettamente connessa a quella ecologica, che trova la sua radice in una crisi di valori, ideali, prospettive e di conoscenze profonde. Per questo, per cambiare rotta è necessario avviare una trasformazione dell’educazione che aiuti le singole persone e le comunità a cogliere le interconnessioni tra fenomeni ambientali, sociali ed economici e le renda capaci di affrontarli in modo competente ed efficace.

Per promuovere l’educazione alla pace e allo sviluppo sostenibile con l’obiettivo di valorizzare l’istruzione di qualità e renderla alla portata di tutti, il WWF lancia oggi un nuovo corso gratuito rivolto a tutti.

Il corso, intitolato “One Planet, One Health”, nasce con l’obiettivo di comprendere meglio il legame profondo tra la natura e la nostra salute ed è ospitato su One Planet School, la piattaforma di educazione permanente e gratuita di WWF.

Introdotto da Barbara Gallavotti, scrittrice, biologa, accademica e divulgatrice scientifica italiana, il corso si articola in talks di esperti che spiegano gli studi scientifici più rilevanti sul valore ambientale, sociale, economico, ma anche psicologico e sanitario dei servizi ecosistemici che l’uomo quotidianamente riceve dalla natura. Grazie al contributo, per esempio, di Elena Uga, referente del gruppo Pediatri per un mondo possibile dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP), si parlerà di quanto la salute dei bambini sia correlata all’ambiente in cui sono immersi durante la crescita e quante patologie invece siano legate all’inquinamento ambientale. La psicobiologa Gemma Calamandrei, dirigente del Centro per le Scienze del Comportamento e la Salute Mentale dell’Istituto Superiore di Sanità, evidenzia invece gli effetti benefici degli alberi sullo sviluppo della nostra mente e quella dei bambini, così come l’importanza di vivere immersi in un ambiente naturale sano. Grazie all’intervento di Renato Bruni, professore associato di Botanica e Biologia farmaceutica presso il dipartimento di Scienze degli Alimenti dell’Università di Parma, viene invece approfondito come vengono scoperte molte delle medicine con cui ci curiamo, partendo dall’etnobotanica, con un’analisi sul legame esistente tra ricerca e società in relazione al mondo delle piante: natura, sostenibilità, benessere, farmacia e verde urbano.

