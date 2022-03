giornata-mondiale-del-riciclo:-ancora-troppi-errori-dei-cittadini-e-pochi-impianti-al-centro-sud

“La scelta migliore è sempre trovare il modo per non produrre rifiuti, ovvero produrne il meno possibile, grazie a una riduzione (o a una scelta oculata) dei consumi. La miglior opzione successiva è tentare di trovare una seconda vita ai rifiuti”, ovvero il riuso, utilizzandoli per nuovi scopi in casa, a scuola, in ufficio o in giardino. “Infine, fare una corretta raccolta differenziata è la terza scelta consapevole da implementare”, parola di Mario Grosso, docente in Gestione e trattamento dei rifiuti solidi al Politecnico di Milano, e autore di oltre 200 pubblicazioni nel settore. Insegna anche al “Master in Sustainability and Energy Management” dell’Università Bocconi ed è autore del libro Dove vanno a finire i nostri rifiuti? La scienza di riciclare, gestire, smaltire gli scarti, edito da Zanichelli. In occasione del 18 marzo, Giornata Mondiale del Riciclo, gli abbiamo chiesto cosa sbagliamo, ancora oggi, troppo spesso? “Sicuramente uno dei macro errori più comuni è conferire l’umido in sacchetti di plastica”. Ma gli errori (o le disattenzioni) di questo tipo sono tante, nel mescolare tipi di rifiuto diversi (come gettare le bottiglie di vetro con il tappo) e “tutti contribuiscono a rendere più difficile – e dunque più costosa – la raccolta differenziata”. Raccolta che già di per sé è ancora troppo costosa e ancora oggi non vantaggiosa da un punto di vista economico. La si fa per recuperare materie prime in prospettiva, diciamo così, “ma in Italia, specialmente al centro e al Sud, mancano impianti di riciclo e manca un vantaggio per l’industria a utilizzarla, specialmente per le plastiche, che sono ancora molto più economiche se prodotte dal petrolio”. Il vero paradosso sono le regioni che, dal Lazio in giù, raccolgono la differenziata ma non hanno dove trattarla, e dunque la spediscono – via gomma – altrove. Eliminando così completamente il vantaggio ambientale. Se dunque è bene che il cittadino migliori la propria sensibilità e differenzi in modo adeguato, “è altrettanto vero che governi e amministrazioni si impegnino affinché questo sforzo porti a un concreto e reale vantaggio in sostenibilità, aumentando il numero e la diffusione degli impianti di riciclaggio”.

Oggi, quando parliamo di riciclo, è sempre più importante ricordare una volta di più le altre 2 R della sostenibilità ambientale, che oltre a Riciclo, sono Riduzione e Riuso. Si può ridurre la quantità di rifiuti a cominciare dalla spesa, ad esempio evitando l’acquisto di prodotti usa e getta e preferendo quelli senza imballaggi o con involucri ridotti al minimo. È altrettanto importante ricordare che materiali e prodotti che non ci servono più possono essere venduti, scambiati o donati – tramite i social (ci sono tante pagine Facebook che promuovono gli scambi, i baratti e le vendite) o tramite le app (come Spock o Vinted) o tramite associazioni di volontariato. Senza parlare del riutilizzo in senso creativo. Per quanto riguarda le regole generali del riciclo, ricordiamo infine che è bene:

1 Verificare i regolamenti locali della raccolta differenziata: ogni città ha regole e requisiti di riciclo diversi

2 Controllare sempre le icone presenti sulle confezioni dei prodotti per essere certo che siano riciclabili

3 Separare e dividere gli imballaggi in base al materiale di cui sono fatti (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro…)

4 Ridurre il volume dei contenitori il più possibile, schiacciando lattine e bottiglie di plastica, carta e cartoni

5 Togliere residui di cibo dai contenitori di plastica ma non è necessario lavarli a fondo

6 Non scaricare l’olio da cucina nella rete fognaria, ma raccoglilo in un recipiente da buttare negli appositi punti di raccolta

7 Smaltire pile e batterie presso i punti vendita di questi beni. Destinare i RAEE (rifiuti elettronici) nei punti di raccolta predisposti (senza obbligo di acquisto per i piccoli elettrodomestici) nei negozi di elettronica

8 Buttare le medicine scadute nei contenitori dedicati, farmacie e ambulatori che hanno attivato il servizio di raccolta

9 Non lasciare i rifiuti ingombranti e le potature a fianco dei cassonetti. Per il ritiro di questi rifiuti esiste un servizio apposito su appuntamento.

10 Porta i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche alle isole ecologiche o riconsegnali gratuitamente direttamente al rivenditore.



L’articolo Giornata Mondiale del Riciclo: ancora troppi errori dei cittadini e pochi impianti al Centro Sud proviene da The Map Report.