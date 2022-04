Giornata Mondiale della Salute: la crisi climatica è anche crisi sanitaria

Si celebra oggi, 7 aprile, la Giornata Mondiale della Salute, che coincide con il giorno in cui si commemora il 74esimo anniversario dell’avvio dell’attività dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’agenzia delle Nazioni Unite.

Il tema scelto per la ricorrenza di quest’anno è “Il nostro pianeta, la nostra salute” (“Our Planet, Our Health). L’OMS lancia infatti un appello urgente per un’azione accelerata da parte dei leader e di tutte le persone per preservare e proteggere la salute e mitigare la crisi climatica.

L’organizzazione ha posto l’accento su alcuni dati allarmanti, come quello secondo cui il 99% delle persone nel mondo respiri aria malsana derivante principalmente dalla combustione di combustibili fossili o che eventi meteorologici estremi, perdita di biodiversità, degrado della terra e scarsità d’acqua stiano spostando le persone e influenzando la loro salute. Per non parlare dell’inquinamento e la plastica che si trovano sul fondo dei nostri oceani più profondi, sulle montagne più alte, e che si sono fatti strada nella nostra catena alimentare e nel flusso sanguigno. Anche i sistemi che producono cibi e bevande altamente lavorati e malsani stanno guidando un’ondata di obesità, aumentando il cancro e le malattie cardiache, mentre generano fino a un terzo delle emissioni globali di gas serra.

“La crisi climatica è una crisi sanitaria: le stesse scelte insostenibili che stanno uccidendo il nostro pianeta stanno uccidendo le persone”, ha detto il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Abbiamo bisogno di soluzioni trasformative per svezzare il mondo dalla sua dipendenza dai combustibili fossili, per reimmaginare economie e società incentrate sul benessere, e per salvaguardare la salute del pianeta da cui dipende la salute umana.”

