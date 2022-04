giornata-mondiale-della-terra-2022:-investiamo-nel-nostro-pianeta

Quest’anno, la Giornata Mondiale della Terra, la più grande manifestazione globale dedicata alla salvaguardia ambientale e alla tutela del Pianeta che si celebra come sempre il 22 aprile, compie 52 anni.

Il tema scelto dall’organizzazione Earthday.org per questa edizione, è “Invest in our Planet”, un invito rivolto a tutti: “Per la Giornata della Terra 2022, dobbiamo agire (coraggiosamente), innovare (ampiamente) e attuare (equamente)”, si legge sul sito ufficiale.

L’obiettivo è quello di spingere all’azione cittadini, imprese e governi, per trovare soluzioni urgenti ed efficaci a fronteggiare la crisi climatica. Scopo ultimo: puntare ad una nuova economia che sia in grado di convivere con il pianeta, non più dipendente dai combustibili fossili, e che offra opportunità a tutti.

Un impegno che molte realtà portano avanti da anni, pur declinandolo su aspetti differenti. Quando si parla di forestazione, per esempio, non si può non citare lavoro che porta avanti il Forest Stewardship Council (FSC), che in occasione della Giornata vuole ricordare l’importanza delle foreste, fondamentali nel contenimento delle temperature attraverso la cattura del carbonio, ma anche importanti riserve di biodiversità (in Italia è custodito l’80% delle specie viventi del pianeta) e grazie alle quali viene preservata la fertilità del suolo e si mantiene in equilibrio il ciclo dell’acqua.

Anche Assoimpredia, associazione che raggruppa le imprese, i professionisti e gli enti no profit che svolgono le loro attività nel settore dello sviluppo, tutela, salvaguardia dell’ambiente e del territorio, ha voluto intraprendere un’azione concreta in occasione della Giornata della Terra 2022, lanciando un appello alle istituzioni, nazionali e locali, e tutte le forze politiche ad impegnarsi maggiormente nell’adempimento dei tanti annunci fatti in ambito nazionale tramite il PNRR e che riguardano la sostenibilità ambientale e la piantumazione di nuovi alberi.

Anche quest’anno non mancano gli appuntamenti live e virtuali organizzati da Earth Day Italia. Tra questi ricordiamo la terza edizione della Maratona Multimediale di 13 ore “#OnePeopleOnePlanet”, che verrà trasmessa in live streaming su RaiPlay e che si svolgerà in presenza presso l’Auditorium della Nuvola di Fuksas a Roma. La maratona vedrà il suo momento conclusivo alle 21:00 con il tradizionale evento musicale di Earth Day Italia, curato da Tiziana Tuccillo e Maria Gabriella Marino, presentato da Carolina Rey e quest’anno intitolato “La voce della Terra” con la partecipazione di Giovanni Allevi, Ambassador dell’Earth Day European Network.

L’articolo Giornata Mondiale della Terra 2022: investiamo nel nostro pianeta proviene da The Map Report.