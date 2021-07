giornata-mondiale-della-tigre,-l’allarme-del-wwf:-“negli-ultimi-100-anni-perso-il-95%-di-esemplari”

Esemplari in via di estinzione – Oggi in natura restano soltanto 3.890 tigri. Negli ultimi 25 anni la tigre si è estinta in Cambogia, Laos PDR e Vietnam, mentre in ​​Malesia, Myanmar e, in misura minore, Thailandia, si è assistito a un decremento significativo. Alcune specie, come la tigre di Bali, la tigre di Java e la tigre del Caspio, sono già estinte. Il numero di tigri selvatiche si sta riducendo in tutti i Paesi del sud-est asiatico. E l’organizzazione ambientalista lancia l’allarme: è ormai quasi certo che nel 2022 in questa regione ci saranno meno tigri rispetto al 2010.

I bracconieri uccidono due tigri a settimana – Dal bracconaggio alla distruzione delle foreste al commercio illegale di pelli e altre parti del corpo: sono queste le principali minacce per il futuro della tigre. Ma la minaccia più grande è sempre l’uomo: i bracconieri uccidono 2 tigri a settimana. Tra i pericoli segnalati dal Wwf ci sono anche i lacci di metallo, soprattutto per le tigri nel sud-est asiatico: ce ne sono circa 12 milioni sparsi sul territorio di tutte le aree protette in Cambogia, Laos e Vietnam, paesi in cui le tigri sono già estinte localmente.

Il business – L’azione dei bracconieri è legata al business. Secondo il rapporto “Bracconaggio Connection” del 2018, il commercio illegale di specie selvatiche può produrre un business fino a 23 miliardi di dollari l’anno; una tigre sul mercato illegale può valere fino a 150mila dollari. Un traffico illegale, questo, che è il quarto a livello globale dopo quello di droga, traffico di esseri umani e merci contraffatte. Ecco perché il Wwf intende intensificare sforzi e investimenti per la protezione di questo felino, lanciando “Tx2”, un progetto per raddoppiare il numero di tigri entro il 2022.