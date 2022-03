Giornata Mondiale dell’Acqua: CREA, “Chi usa, paghi di più”

Si celebra oggi, 22 marzo, la Giornata Mondiale dell’Acqua, che quest’anno pone l’attenzione sull’importanza delle risorse idriche delle falde. “Groundwater: Making the invisible visibile” è infatti il titolo dell’edizione 2022, che viene inaugurata a Dakar, in Senegal, con la presentazione del Rapporto delle Nazioni Unite sullo sviluppo dell’acqua nel mondo. Rendere visibile l’invisibile è l’obiettivo che può chiarire a tutti perché “l’acqua potabile non è un bene rinnovabile, non fa necessariamente parte del ‘ciclo dell’acqua’ che abbiamo imparato a scuola, ma è un tesoro che sfruttiamo troppo velocemente rispetto ai tempi che la natura impiega per rinnovarlo e riempire le falde acquifere”, ci spiega Alessandro Leto, presidente e fondatore della Water Academy SRD, ente che si occupa di formazione post universitaria sulla gestione delle acque. “C’è un legame evidentemente e strettissimo tra acqua e cambiamenti climatici e oggi dovremmo da un lato cambiare le nostre abitudini, abituarci a vivere l’acqua come un bene raro, sempre più raro. Dall’altro le amministrazioni dovrebbero intervenire contro gli sprechi più evidenti, ma anche promuovere una agricoltura – oggi l’attività umana che maggiormente sfrutta questo bene comune – che adotti tecnologie innovative atte a minimizzarne il consumo e, anche qui, lo spreco”, continua Leto. È tempo di agire, insomma, per affrontare la crisi idrica globale, a sostegno dell’obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 6 che chiede “acqua e strutture igienico-sanitarie per tutti entro il 2030”. Oggi si stima che l’agricoltura rappresenti oltre il 70% dell’utilizzo idrico e che con la crescente domanda di cibo, l’uso dovrebbe aumentare ulteriormente.

L’ultimo rapporto della FAO (SOFA, 2020), rileva che, negli ultimi vent’anni, in tutto il mondo le riserve di acqua dolce sono diminuite di oltre il 20%, e che continueranno a diminuire in relazione ai cambiamenti climatici in atto, in particolare legati all’assenza di precipitazioni invernali, che dovrebbero creare riserve d’acqua per le successive irrigazioni, e la siccità generale: il Po ad esempio sta registrando valori di secca che avevamo conosciuto finora solo in estate. Proprio per arginare la carenza idrica, e diffondere un uso razionale di questa preziosa risorsa, il CREA, ente governativo Agricoltura e Ambiente ha lanciato il progetto PON Water4AgriFood – Miglioramento delle produzioni agroalimentari mediterranee in condizioni di carenza di risorse idriche. Obiettivo è ripensare la carenza d’acqua per le aziende agricole in chiave innovativa e resiliente, con soluzioni reali e praticabili. Si studiano in particolare gli effetti del biochar, il carbone vegetale che si ottiene dalla pirolisi – ossia dalla decomposizione termochimica – di diverse biomasse vegetali, e che, se applicato ai suoli, è un efficace ammendante, è cioè in grado di migliorarne le proprietà fisiche e idrauliche dei terreni. Rendendoli più porosi, il biochar favorisce la ritenzione idrica e organolettica, lasciando gli elementi nutritivi più a lungo disponibili per le piante. Si è visto che l’aggiunta del 20 o del 40% (in volume) di biochar a tre suoli medio sabbiosi ha incrementato il contenuto idrico volumetrico alla capacità di campo tra il 10 e il 20% in media. Ma tra gli obiettivi di PON Water4AgriFood,coordinato dal CREA Politiche e Bioeconomia, c’è anche il tema dell’introduzione di politiche dei prezzi finalizzate a promuovere l’uso razionale dell’acqua, con un adeguato recupero, nella tariffa finale, anche di eventuali costi ambientali derivanti dal suo prelievo: “chi inquina/usa, paga”. In poche parole, è spesso il basso costo a renderci poco sensibili sul valore di questo bene. Individuare invece una tariffa dell’acqua irrigua, che includa costi e benefici ambientali soprattutto per i grandi consumatori, per l’industria agroalimentare insomma, permetterebbe di valutare la sostenibilità delle nostre scelte anche da un punto di vista economico, sociale e ambientale. Il progetto ha dunque installato sensori in un’area campione, nell’Oristanese, per monitorare i volumi d’acqua prelevati, distribuiti e restituiti al reticolo superficiale e in falda e la qualità delle acque restituite all’ambiente. È stata ipotizzata una tariffa idrica, ma sono ancora in atto le analisi dell’impatto della stessa sugli agricoltori e l’integrazione dei costi ambientali al suo interno. Infine, il CREA ha ideato, sviluppato e aggiornato due banche dati, SIGRIAN (Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura) e DANIA (Database nazionale degli investimenti per l’irrigazione e l’ambiente), per programmare gli interventi e valutare e monitorare l’impatto fisico e ambientale delle politiche di settore. L’uso congiunto di queste due banche dati ha permesso l’investimento ottenuto dai fondi del PNRR contro le tubazioni colabrodo e per altri interventi finalizzati all’efficientamento e al telecontrollo delle reti irrigue. Su questa base si è stabilito che le fonti di prelievo dotate di misuratori aumenteranno fino al 40% al 2026, mentre sul fronte dell’estensione almeno il 15% dell’area al 2026 passerà a gestione più efficiente della risorsa irrigua per effetto degli interventi.

L’articolo Giornata Mondiale dell’Acqua: CREA, “Chi usa, paghi di più” proviene da The Map Report.