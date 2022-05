giornata-mondiale-delle-api.-greenpeace:-solo-in-lombardia-12-milioni-di-api-uccise-dai-pesticidi

Si celebra oggi la Giornata mondiale delle api e degli altri insetti impollinatori, la cui instancabile attività è indispensabile per la nostra sicurezza alimentare. Istituita nel 2017 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha scelto il 20 maggio in ricordo della nascita dello sloveno Anton Jansa (1734-1773), pioniere nel XVIII secolo delle moderne tecniche di apicoltura, la ricorrenza intende sensibilizzare sull’importanza delle api e della loro attività di impollinazione, dalla quale dipende quasi il 90% di tutte le piante selvatiche con fiore e l’80% delle piante che producono cibo e prodotti per il consumo umano, pari al 35% della produzione agricola mondiale.

A ben vedere, però, non c’è molto da celebrare. Come tutti sanno, infatti, le popolazioni di api sono in pericolo: la distruzione del loro habitat naturale, le pratiche agricole intensive, i parassiti e le malattie sono solo alcune delle ragioni che stanno determinando un significativo calo, non solo nel numero, ma anche nella diversità delle api.

Secondo il WWF più del 40% degli impollinatori è a rischio di estinzione a livello globale, in particolare api selvatiche e farfalle e un recente studio condotto nel Regno Unito analizzando gli impatti con i parabrezza delle auto, ha documentato un calo di quasi il 60% nel numero di insetti alati dal 2004.

Secondo quanto riportato da Greenpeace Italia, gli apicoltori lombardi italiani registrano anche quest’anno il terribile fenomeno degli spopolamenti degli alveari che, oltre alle api mellifere, riguarda in maniera diversa tutti gli insetti impollinatori. Nella sola Lombardia, quest’anno sono circa 650 gli alveari di cui c’è evidenza degli spopolamenti, monitorati dai Tecnici di Apilombardia.

Per Federica Ferrario, responsabile Campagna Agricoltura della ong, “si stima una perdita di oltre 12 milioni di api sparite nel nulla. A ucciderle sono stati i pesticidi usati nell’agricoltura intensiva”.

Gli apiari coinvolti nel fenomeno della spopolazione si trovano in aree caratterizzate da coltura intensiva di mais, in gran parte destinato a diventare mangime per gli allevamenti intensivi. I diserbanti chimici impiegati finiscono spesso per depositarsi anche sulla vegetazione circostante ai campi, dove gli impollinatori vanno in cerca di cibo e acqua. Alle operazioni di diserbo sono seguite le semine, con l’utilizzo di sementi trattate con pesticidi, ovvero “conciate”.

Anche questa operazione può portare alla deriva dei prodotti chimici sulla vegetazione spontanea che viene impollinata dalle api. “Dalle analisi dell’IZS di Brescia, spiega Ferrario, è stata rilevata la presenza di diversi erbicidi, insetticidi, fungicidi e fra questi l’erbicida più utilizzato al mondo, il glifosato, per il quale quest’anno si dovrà decidere se rinnovare o meno l’autorizzazione al suo impiego nell’in Unione europea. Questo prodotto, soprattutto se combinato a cocktail letali di altri pesticidi, è causa di importanti effetti collaterali nei confronti di api e altri insetti”.

Le iniziative

Nonostante la situazione critica, sono molte le iniziative istituzionali e locali volte a sensibilizzare sul problema delle api.

Prima tra tutte l’Unione Europea, che qualche mese fa ha deciso di migliorare la proposta sugli impollinatori del 2018, volta ad intervenire sul declino degli impollinatori selvatici dell’Unione Europea, lanciando fino al 9 giugno una fase di consultazione pubblica aperta a tutti i portatori d’interesse.

Infatti, secondo una ricerca Ispra del 2020, in Europa la produzione di circa l’80% delle 264 specie coltivate dipende dall’attività degli insetti impollinatori come api e vespe, ma la loro popolazione è in drastica diminuzione.

Proprio Ispra, in occasione della giornata dedicata alle api, ha organizzato una tavola rotonda, attorno alla quale sette ricercatori si sono riuniti per illustrare la complessa organizzazione sociale delle api, i molteplici benefici che procurano all’essere umano attraverso i loro prodotti e le numerose minacce a cui sono sottoposte per mano dell’uomo e della natura. É possibile riguardare in streaming la conferenza a questo link.

Anche Oxfam, confederazione internazionale di organizzazioni non profit che si dedicano alla riduzione della povertà globale attraverso aiuti umanitari e progetti di sviluppo. ha voluto lanciare un’iniziativa a favore, non solo delle api, ma anche delle donne che vivono in Etiopia, affinchè diventino imprenditrici, imparando a produrre il miele guadagnando, oltre al reddito, istruzione e indipendenza.

Non poteva mancare, poi, l’impegno di The Map Report, co-protagonista del progetto Con le Api nel cuore, che grazie alla collaborazione con Svicom e altri, ha permesso l’installazione in 5 centri commerciali del Nord Italia, di speciali arnie per l’agricoltura urbana, attorno alle quali vengono organizzate delle visite didattiche guidate da Apicolturaurbana.it, per sensibilizzare i più piccoli sul tema delle api e sulla loro importanza per la biodiversità.

Di grande interesse, poi, la ricerca realizzata dalla rivista Vita in Campagna, che ha condotto uno studio su un campione nazionale di 1300 hobby farmer, per valutare le abitudini degli italiani quando si parla di miele. Dal sondaggio sono emersi alcuni dati significativi, come il fatto che oltre 2 italiani su 3 si rivolgono ai produttori locali, mentre il 20% si reca in supermercati o negozi alimentari.

Un segnale incoraggiante per il mondo dei piccoli produttori agricoli e che rappresenta un legame virtuoso con il territorio e con le scelte a chilometro zero. Considerevole anche il dato sull’autoproduzione che raggiunge il 13%, con una prevalenza di apicoltori uomini.

