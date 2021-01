Giorno di pioggia per i Leone che avranno un 27 gennaio complicato. Molto meglio per i Toro: ecco l’Oroscopo di Paolo Fox

ARIETE

Cari Ariete, non sarà certo una giornata spettacolare in amore. Potrebbero esserci infatti forti attriti in amore, anche per alcune coppie stabili e di lunga data. Sul lavoro siete preoccupati per via di alcune vecchie questioni che ancora non si sono risolte. Cercate di prendere tempo, non è il momento migliore per troncare alcuni rapporti. Provate a trovare un accordo.

TORO

Cari Toro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani, per voi si prospetta una giornata positiva in amore. Approfittate di quest'ultima parte del mese per risolvere questioni di lunga data con il partner. Sul lavoro, mettete da parte un po' di soldi che avete guadagnato invece di spenderli tutti. Possono sempre servire, anche nei momenti più inaspettati.

GEMELLI

Cari Gemelli, un periodo di forte agitazione in amore. Vivete infatti tanta ansia e stress, ma che potrebbero trasformarsi in qualcosa di positivo se saprete incanalarle nel migliore dei modi. Sul lavoro potrete fare tanti progetti e sperimentare qualcosa di nuovo, soprattutto se avete un'attività commerciale in proprio.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna è nel segno. Il momento è opportuno per fare chiarezza in amore, se ci sono stati violenti litigi con il partner, cercate di ricomporre lo strappo. Dovete in primis capire se siete ancora innamorati, altrimenti meglio non proseguire e voltare pagina. Sul lavoro alcuni obiettivi non sono più così alla portata, ma voi non mollate.

LEONE

Cari Leone, per voi si prospetta una giornata incerta e un po' sottotono. Le stelle infatti portano tanti dubbi nei rapporti con il partner: siete ancora innamorati? Se non ne siete convinti, meglio lasciar perdere e voltare pagina. Sul lavoro portate avanti con entusiasmo i vostri progetti, anche se al momento sembrano bloccati.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l'oroscopo di domani di Paolo Fox, Venere in ottimo aspetto è sempre un'ottima notizia. Potrete trovare risposte a tanti dubbi in amore. Molte coppie possono ritrovare la passione perduta, mentre i single possono finalmente trovare l'anima gemella. Sul lavoro nuove proposte in arrivo: valutatele con calma.

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna è piuttosto agitata e questo si ripercuote inevitabilmente sul vostro umore. Potrebbero esserci delusioni e scontri in amore, per cui mantenete la calma e non fatevi prendere dall'ansia. Sul lavoro potete finalizzare incontri importanti per la vostra carriera. Mettete a fuoco quello che volete realizzare in futuro per la vostra vita. Le prossime settimane saranno decisive.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani, se avete avuto litigi e discussioni con il partner, non rimandateli all'infinito. Cercate di chiarirvi già oggi. Sul lavoro evitate polemiche e discussioni con chi vi circonda, soprattutto colleghi e superiori. Inutile farsi nemici specie in questa fase delicata.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete un ottimo quadro astrale, soprattutto per quanto riguarda l'amore. La Luna sarà favorevole, per cui approfittatene per realizzare e costruire qualcosa di importante. Sul lavoro potete guardare al futuro con maggiore ottimismo. Le stelle vi sorridono. Possibili nuovi incontri o opportunità di carriera.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani secondo l'oroscopo di Paolo Fox – 27 gennaio 2021 – dovete evitare eccessive discussioni con il partner. Sul lavoro evitate passi falsi se non volete litigare con il mondo intero. A volte bisogna mordersi la lingua e non dire tutto quello che si vorrebbe per quieto vivere. Le stelle migliori a febbraio per chi deve finalizzare un accordo importante o un affare.

ACQUARIO

Cari Acquario, se avete vissuto momenti di forte discussione con il partner e ancora non avete trovato un accordo, è il caso di fermarsi un attimo e cercare un accordo. Parlate prima che sia troppo tardi. I dubbi non mancano anche in amore. Sperimentate con fiducia e lanciatevi in nuovi progetti.

PESCI

Cari Pesci, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani (27 gennaio 2021), sarà una giornata molto positiva per l'amore. La Luna è davvero favorevole, un nuovo incontro in amore potrebbe trasformarsi in qualcosa di speciale. Marte positivo darà ottime risposte sul lavoro. Riuscirete così a superare un momento di difficoltà. L'invito dunque è all'ottimismo.

oroscopo tratto da Tpi.it