Un giovane nigeriano è stato accoltellato nel centro storico di Cosenza. Il ragazzo, di circa 25 anni, è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, dopo l’una di notte è avvenuta una lite tra alcuni nigeriani che si trovavano in un’abitazione del centro storico della città. In particolare, due avrebbero discusso e il diverbio è degenerato. Uno dei due avrebbe colpito l’altro con un coltello ferendolo alla spalla e poi si è dato alla fuga. Sono stati avvertiti i soccorsi e sul posto sono giunti i medici del 118. Mentre i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cosenza si sono messi subito sulle tracce del presunto responsabile che è stato trovato in città. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri.

The post Giovane accoltellato a Cosenza, rintracciato e denunciato il presunto responsabile appeared first on Calabria7 – L’informazione libera.

Vittorio Ferla