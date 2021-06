Giovane fisico dimostra che è possibile viaggiare nel tempo senza paradossi

Usa il pulsante altro per altre funzioni di condivisione

Lo studente dell’Università del Queensland Germain Tobar, che il comunicato stampa dell’università definisce “prodigioso”, ha lavorato con il professore di fisica dell’UQ Fabio Costa su questo documento . In “Reversible dynamics with closed time-like curves and freedom of choice,”, Tobar e Costa affermano di aver trovato una via di mezzo in matematica che risolve un importante paradosso logico in un modello di viaggio nel tempo.

La matematica in sé è complessa, ma si riduce a qualcosa di abbastanza semplice. La discussione sui viaggi nel tempo si concentra sulle curve chiuse di tipo tempo (CTC), qualcosa che Albert Einstein ha posto per primo. E Tobar e Costa dicono che finché solo due pezzi di un intero scenario all’interno di un CTC sono ancora in “ordine causale” quando te ne vai, il resto è soggetto al libero arbitrio locale.

“I nostri risultati mostrano che le CTC non sono compatibili solo con il determinismo e con la ‘libero arbitrio’ locale delle operazioni, ma anche con una gamma ricca e diversificata di scenari e processi dinamici”, conclude il loro documento.

In una dichiarazione universitaria, Costa illustra la scienza con un’analogia:

“Supponiamo che tu abbia viaggiato nel tempo, nel tentativo di impedire al paziente zero di COVID-19 di essere esposto al virus. Tuttavia, se impedisci a quell’individuo di essere infettato, ciò eliminerebbe la motivazione per tornare indietro e fermare la pandemia in primo luogo. Questo è un paradosso, un’incoerenza che spesso porta le persone a pensare che il viaggio nel tempo non possa avvenire nel nostro universo. Logicamente è difficile da accettare perché ciò intaccherebbe la nostra libertà di compiere qualsiasi azione arbitraria. Significherebbe che puoi viaggiare nel tempo, ma non puoi fare nulla che possa causare il verificarsi di un paradosso”.

Alcuni risultati di questo sono raggruppati come “effetto farfalla “, che si riferisce a grandi conseguenze non intenzionali di piccole azioni. Ma la vera verità, in termini di risultati matematici, è più simile a un’altra parabola classica: la zampa di scimmia. Fai attenzione a ciò che desideri e fai attenzione a ciò per cui viaggi nel tempo. Tobar spiega nella dichiarazione:

“Nell’esempio del paziente zero del coronavirus, potresti provare a impedire che il paziente zero venga infettato, ma così facendo prenderesti il ​​virus e diventeresti il ​​​​paziente zero, o lo farebbe qualcun altro. Non importa quello che hai fatto, gli eventi salienti si sarebbero semplicemente ricalibrati intorno a te. Per quanto provi a creare un paradosso, gli eventi si adatteranno sempre da soli, per evitare qualsiasi incongruenza”.

Anche se questo suona frustrante per la persona che cerca di prevenire una pandemia o uccidere Hitler, per i matematici, aiuta ad attenuare un dosso fondamentale nel modo in cui pensiamo al tempo.

Si adatta anche alle recenti scoperte quantistiche di Los Alamos , ad esempio, e al modo in cui la matematica del cammino casuale si comporta in una e due dimensioni. Per lo meno, questa ricerca suggerisce che chiunque alla fine progetta un modo per viaggiare in modo significativo nel tempo potrebbe farlo e sperimentare senza la paura di rovinare il mondo, almeno non subito.

