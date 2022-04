I due calciatori sono stati convocati nella rappresentativa pugliese come migliori 2008 in circolazione

FASANO – Due talenti fasanesi della Bs soccer team Fasano sono stati selezionati tra i migliori classe 2008 della Puglia. Mercoledì scorso, 13 aprile, Pierangelo Delle Monache (esterno d’attacco) e Umberto Legrottaglie (centrocampista centrale) hanno preso parte ad uno stage organizzato dal Centro federale Puglia ed hanno avuto modo di confrontarsi con i talenti pari d’età provenienti da tutta la regione.

La giornata di stage del Centro federale Puglia che funge da vera e propria rappresentativa regionale in base alle fasce d’età si è tenuta al Comunale di Ceglie Messapica e si è svolta in due fasi: la prima, in mattinata, con allenamento e la seconda, nel pomeriggio, con la classica partitella in famiglia.

I due giovani fasanesi, accompagni dal tecnico Benny Salerno, hanno fatto valere le proprie potenzialità e hanno goduto di una giornata di sport dal sapore di competizione. Nei prossimi giorni, infatti, si terrà una seconda selezione del gruppo dei convocati ed i selezionati entreranno a far parte della rosa che rappresenterà la Puglia nei prossimi tornei di categoria a livello nazionale

Il format adottato dall’organizzazione è identico a quello praticato dalla nazionale maggiore che prevede un primo stage ed in seconda battuta la lista definitiva dei convocati che prenderanno parte alle competizioni ufficiali.

Un’altra vetrina importante per la scuola calcio di Gianclaudio Semeraro che ha come obiettivo principale quello di sfornare talenti e regalare sogni e soddisfazioni a chi fa sacrifici per trasformare la passione del calcio in un lavoro autentico.

L’articolo Giovanile, la scuola calcio Bs Fasano con Delle Monache e Legrottaglie finisce al Centro federale Puglia proviene da GoFasano.