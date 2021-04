Giovanna Civitillo, duro sfogo dopo gli attacchi “Non sono raccomandata perchè …”

Giovanna Civitillo come tutti sappiamo è la moglie di Amadeus. Proprio lo scorso mese, in occasione del Festival di Sanremo, la donna è finita al centro di una polemica e pare sia stata accusata di essere una raccomandata. Questo perché le è stata affidata alla conduzione di uno spazio dedicato proprio alla manifestazione canora più importante d’Italia, che per il secondo anno consecutivo è stata condotta proprio da Amadeus. Ad ogni modo, Giovanna ha parlato proprio di queste accuse e lo ha fatto nel salotto di Italia Si, il programma condotto da Marco Liorni e che va in onda ogni sabato pomeriggio. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?

Giovanna Civitillo nel salotto di Italia Si risponde alle accuse

Nel salotto di Italia Si, il programma di Marco Liorni, la moglie di Amadeus ha parlato di tanti aspetti legati alla sua vita privata, ai suoi trascorsi in televisione ed anche di quelli che sono i suoi sogni. Ovviamente ha anche parlato dell’amore, della sua famiglia, dell’amore per il marito e poi ha colto l’occasione per rispondere alle accuse e alle polemiche sorte, in seguito alla sua conduzione di PrimaFestival.

Raccomandata? Giovanna risponde così

“Ho detto ad Amadeus che ero pronta a rinunciare, lui mi ha chiesto di non farlo perché non sarebbe stato giusto, avevamo entrambi la coscienza a posto. Io raccomandata? Se lo fossi avrei un programma tutto mio”. Queste le parole dichiarate da Giovanna nel salotto di Marco Liorni. È facile capire come questo sia purtroppo il peso che Giovanna deve portare per essere la compagna di Amadeus, che è stato per ben due anni di seguito il direttore artistico ed il conduttore del Festival. Insomma, stando alle sue parole, Giovanna non si definisce di certo raccomandata, anche perché altrimenti avrebbe un programma tutto suo, del resto come darle torto?

L’amore per Amadeus

Giovanna, così come in altre occasioni ha anche parlato del suo rapporto con Amadeus, che ricordiamo ha conosciuto a L’Eredità. Lui era alla conduzione del programma, mentre lei era una ballerina. La ballerina, che ha avuto un grandissimo successo all’epoca, con “la scossa”, ha voluto confessare qualcosa di intimo e privato. “Dopo il successo della scossa, ho capito che era giunto il momento di pensare all’altra metà della mela“. Così, sembra abbia preso la decisione di intraprendere questa storia con Amadeus e da quel momento i due non si sono mai più lasciati.