giovanni-allevi-a-reggio-calabria-per-le-riprese-del-nuovo-videoclip-“kiss-me-again”:-le-foto-ed-il-video-dall’arena-dello-stretto

Il maestro Giovanni Allevi a Reggio Calabria per le riprese del nuovo videoclip “Kiss me again”

Si trova a Reggio Calabria il pianista filosofo, compositore e scrittore Giovanni Allevi per girare il vide del brano “Kiss me again”. Il videoclip vede alla regia Simone Valentini, già in passato regista del progetto “Allevi in the jungle”, il format di RaiPlay andato in onda lo scorso inverno e vincitore di numerosi premi nazionali ed internazionali. Prodotto da Twister Film, il videoclip avrà come special guest Virna Toppi e Gioacchino Starace, etòiles del Teatro La Scala di Milano. Realizzato con il patrocinio e il supporto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stato co-finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico per la concessione di contributi per l’attrazione e il sostegno di produzioni audiovisive musicali nazionali ed internazionali nel territorio della Regione Calabria. Il noto compositore in questo momento si trova all’Arena dello Stretto con il suo pianoforte e sta incantando le numerose persone presenti sul Lungomare Falcomatà.

Attraverso un messaggio su Facebook, Allevi ha voluto esaltare le bellezze della nostra cittài: “Con il cuore gonfio di emozione, sono a Reggio Calabria per registrare il video di “Kiss me again” – ha scritto – La città, splendida, mi ha accolto con grande affetto e gentilezza. Vicino al luogo delle riprese è stato bello trovare alcune statue monumentali di un’artista che adoro, la scultrice italiana Rabarama, celebre in tutto il mondo. Le sue creazioni, classico contemporanee, raccontano un incanto, una meraviglia, che mi rapiscono”.