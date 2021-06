giovanni-ciacci-lascia-la-tv,-l’addio-oggi:-“mi-sono-rotto!”,-il-motivo

Lo stylist ha preso la sua decisione: non apparirà più in video e vuole sparire anche dai social. Cosa farà dopo la tv

Giovanni Ciacci vuole lasciare la televisione. Lo stylist è diventato anche opinionista nei salotti negli ultimi anni, ma dopo una lunga carriera in tv, dietro le quinte e davanti alla lucina rossa, ha deciso di dire basta. Ha comunicato la sua decisione oggi, durante l’ultima puntata di Ogni Mattina su TV8. Ultimissima per il programma, che potrebbe non tornare nella nuova stagione, ma ultimissima anche per le pagelle di Ciacci. L’opinionista ha ormai deciso e non è disposto a cambiare idea, su questo punto è stato chiaro. Il suo annuncio comunque ha spiazzato la conduttrice Adriana Volpe, che proprio non se lo aspettava così come i sostenitori di Ciacci.

Non aveva accennato a questa possibilità in precedenza, Giovanni Ciacci ha detto addio all’improvviso alla tv. Oggi Adriana Volpe ha annunciato le pagelle di Ciacci, la rubrica che teneva nel programma, dicendo che sarebbero state le ultime. Ma la Volpe ha parlato di “ultime pagelle” solo perché oggi è finito il programma, non immaginava che il suo commento si sarebbe trasformato in un assist per lo stylist. Eppure, Ciacci ha spiazzato dicendo che quello sarebbe stato l’ultimo ma proprio ultimo appuntamento con le pagelle. Perché pare sia stata anche la sua ultima apparizione in video:

“Io da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo dieci anni, ho dato tutto quello che dovevo dare. Chiuso, stop. Da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete mai più in televisione. Te lo giuro, è la verità. Nessuno mi crede, sono giorni che lo dico”

In effetti Adriana proprio non credeva alle sue orecchie, infatti ha parlato di un vero e proprio colpo di scena. Ciacci non si è meravigliato della reazione della conduttrice, perché pare che nessuno creda al suo addio definitivo alla televisione. Ciacci ha detto che sono stati dieci anni meravigliosi per lui, così come lo sono stati i venti passati dietro le quinte. Ma ormai è stanco della tv. Il motivo? “Mi sono rotto”, ha detto semplicemente. La Volpe gli ha detto che è un privilegiato, dovrebbe ripensarci. Ciacci ha parlato di un vero inferno, invece:

“Per cosa? Per fare questo lavoro? Ma è un inferno! Questo lavoro è un inferno! Non lo voglio più fare, io voglio fare altro, coltivare pomodori, patate. […] Non ci ripenso. Cosa farò dopo? Ora sto due mesi in Sicilia, poi due in Egitto, poi vedremo quello che succede. La vita è lunga. Non riuscirai a farmi cambiare idea”

Quindi è passato a ringraziare uno per uno tutti i lavoratori in studio, poi ha fatto le sue ultime pagelle. Più avanti Adriana Volpe ha provato a parlare di possibili ripensamenti, ma niente da fare: Giovanni Ciacci non ne vuole più sapere della televisione. Non ha intenzione di ripensarci, insomma. Non ha escluso però che potrebbe tornare per qualche evento, purché sia qualcosa di straordinario.