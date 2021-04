Giovanni Ciacci malore improvviso | Diabolica trappola

Giovanni Ciacci è stato ‘vittima’ di un terribile scherzo organizzato da ‘Le Iene’. Ecco qual è la stata la sua reazione.

Diventato noto per il suo ‘pizzetto blu‘, Ciacci è curatore d’immagine, costumista e stylist del mondo dello spettacolo. Nel 2018, è stato anche concorrente di ‘Ballando con le stelle‘ e di ‘Detto Fatto‘ in onda su Rai Due. Attualmente, è invece un opinionista di ‘Pomeriggio 5‘ e ‘Domenica Live‘, storici programmi condotti da Barbara D’Urso. Ecco cos’è però accaduto recentemente al seguitissimo personaggio.

Giovanni Ciacci subisce uno scherzo da ‘Le Iene’: la paura del buio e la voglia di fuggire

Giovanni Ciacci, opinionista di Barbara D’Urso, ha ricevuto inaspettatamente un terribile scherzo dallo staff de ‘Le Iene‘. Ad organizzarlo è stato infatti la Iena Mitch, con la collaborazione di Daniele, un amico di Ciacci.

Quest’ultimo e Giovanni hanno infatti affittato un capannone, nel quale hanno creato delle stanze a tema cartoni animati che possano intrattenere i bambini dopo la scuola. Ciacci scopre però che il proprietario del capannone si lamenta spesso per i rumori dei bambini. L’opinionista si prepara così ad intrattenere i piccoli vestendosi da maghetto ed indossando anche un bellissimo capello.

Arrivati nello stabile, va via la corrente e il proprietario inizia così ad urlare, lamentandosi del fatto che la luce salta sempre. Giovanni Ciacci si reca dunque al piano di sopra per parlargli ma si ritrova in una situazione pericolosa e difficile. Giovanni è da solo con il proprietario, e la luce va nuovamente via. Così, per difendersi, prende con sé un coltello e lo nasconde sotto il cartone della pizza.

Lo stylist inizia poi ad urlare e, riferendosi al proprietario, dice: “Stia qui con me, la prego signore“. Nella stanza, entra così il suo amico Daniele per cercare di tranquillizzarlo. Intanto, al di là di una porta, si sente la voce di una donna, ossia della figlia del proprietario. “Mi sentite? Mi tiene chiusa… non mi fa più uscire“, dice la voce.

Giovanni Ciacci corre subito ai soccorsi di quella donna e, con lei, esce via dall’edificio accompagnato dal suo amico Daniele. I tre scappano in macchina, ma si accorgono presto di essere inseguiti dal proprietario. Ciacci urla sempre di più, e non riesce a calmarsi. Tornano poi al capannone, dove dovrebbe esserci la polizia ad aspettarli. Preso totalmente dal panico, Giovanni sente però un forte dolore alla spalla e, per questo, la Iena Mitch è costretto a svelare in anticipo lo scherzo fatto sull’opinionista.