giovanni-ciacci-paparazzato-in-dolce-compagnia:-ha-un-nuovo-amore?-foto

Giovanni Ciacci ha trovato di nuovo l’amore? Spunta un bacio inaspettato

È stato pizzicato in dolce compagnia Giovanni Ciacci. A immortalare lo stylist con un cavaliere è stato proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, in cui si vede l’esperto di stile felice e sorridente scambiarsi tenerezze con un aitante accompagnatore. “Cena e passeggiata romantica con tanto di bacio per Giovanni Ciacci”. Questo quanto riportato sulla nota rivista che, come visibile nella foto nel secondo paragrafo, era in atteggiamenti molto intimi a Venezia con il suo lui. Insomma, dopo l’esclusione dell’Isola dei Famosi, per non aver passato alcuni controlli medici, e l’addio a Ogni Mattina su TV8, Giovanni Ciacci è tornato a brillare in campo sentimentale.



Giovanni Ciacci si è innamorato? Chi è il suo nuovo compagno. FOTO

Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini il compagno di Giovanni Cacci viene definito come “il suo nuovo amore”. Ma chi è il 37enne immortalato insieme allo stylist? Il cavaliere di Giovanni Ciacci, in base quanto riportato dal noto settimanale, sarebbe Luca un 37enne con cui in realtà Ciacci era stato già paparazzato. Ora però le giornate passate insieme a Venezia, e il bacio tra i due, renderebbe ufficiale la loro relazione. “Lo stilista passa la serata al tavolino di un rinomato ristorante in zona San Marco, alternando confidenze, sorrisi e gesti che sanno d’intimità”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Insomma Giovanni Ciacci, archiviata la storia con Damiano Allotta, potrebbe aver trovato un nuovo amore.



Giovanni Ciacci fa una confidenza agli amici: “Mi sono sentito come…”

Giovanni Ciacci, spesso ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e Domenica Live, avrebbe poi fatto una confidenza agli amici, in base quanto riportato sul settimanale su citato: “Mi sono sentito come Stefania Sandrelli ne La chiave”. Intanto di recente Giovanni Ciacci è tornato a tuonare contro Daniela Martani.

