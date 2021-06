giovanni-ciacci,-parla-mariano-catanzaro:-“abbiamo-un’amicizia-speciale”-(foto)

Ciacci e Catanzaro

Nuove rivelazioni di Mariano Catanzaro

Dopo aver annunciato la sua intenzione di lasciare la televisione, Giovanni Ciacci in ultimamente si è legato parecchio all’ex tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro. Anche quest’ultimo non è stato da meno per le sue recenti dichiarazioni che hanno lasciato tutti i suoi fan senza parole.

“Mi piace Tommaso Zorzi, sono attratto da lui e ci sentiamo da un po‘”, ha detto l’influencer napoletano. Affermazioni che il ragazzo ha provato ad arginare intervenendo in una diretta radio parlando di amicizia speciale e tutto ciò che lo fa star bene lo chiama amore, ovviamente riferendosi al vincitore del Grande Fratello Vip 5.

L’ex tronista parla dell’amicizia con l’opinionista

A distanza di qualche settimana Mariano Catanzaro è tornato al centro dell’attenzione mediatica per un’altra sparata delle sue. Archiviato Tommaso Zorzi, ora l’ex tronista di Uomini e Donne ha detto di avere un’amicizia speciale con Giovanni Ciacci.

Intervistato dal magazine Nuovo, l’influencer napoletano ha così descritto il suo rapporto con l’opinionista di Barbara D’Urso: “Ci siamo incontrati una sera a cena grazie ad amici in comune definirei il nostro rapporto un’amicizia speciale, un qualcosa che fa stare bene due persone e può assumere molteplici forme. Di Giovanni mi ha colpito il fatto che abbia la mia stessa passione per il mare. Lui per me è come un arcobaleno, è come se fosse un bel libro che, leggendolo, incuriosisce sempre di più. Lo definirei un gigante buono, dotato di una sensibilità straordinaria. Come si evolverà il nostro rapporto? Non so rispondere sul futuro. Quello che so però è che non rinuncio ad abbracciare una persona in pubblico per paura di essere etichettato. Qualsiasi cosa mi faccia stare bene io la definisco amore“.

La proposta di Mariano Catanzaro a Giovanni Ciacci

Ma non è finita qui. Infatti, sempre nella lunga intervista per il periodico diretto da Riccardo Signoretti, Mariano Catanzaro ha fatto la proposta finale a Giovanni Ciacci. “Sarebbe divertente fare Pechino Express con Giovanni perché ogni volta che siamo insieme noi ridiamo tantissimo, è impossibile non volergli bene. Mi piacerebbe partecipare ad un reality show come il Grande Fratello Vip o L’Isola dei Famosi“.

Mentre sul rampollo meneghino Tommaso Zorzi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha rettificato ancora una volta, dicendo: “Io e Tommaso Zorzi non ci siamo mai incontrati non c’è mai stato alcun appuntamento, ma semplicemente un bellissimo dialogo telefonico. Lui mi raccontava le sue giornate e io le mie. Con Giovanni invece è una cosa diversa, perché abbiamo subito avuto modo di vederci da vicino“.