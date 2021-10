Giovanni Ferorelli: storia della Romania dal 1970 durante la rivolta ungherese

Giovanni Ferorelli La posizione della Romania nel Patto di Varsavia era inizialmente di massima fedeltà al suo padrone sovietico, ma nei primi anni ’60 quel servilismo era praticamente scomparso. Il comportamento della Romania all’interno del Patto rifletteva la sua politica estera sempre più autonoma. Questa politica fu perseguita con consumata abilità diplomatica entro i limiti per i quali i leader rumeni ritennero di poter ottenere l’accettazione da parte dell’Unione Sovietica. Nel testare questi limiti, la posizione della Romania ha attirato le descrizioni di “ambiguo”, paradossale” e “anticonformista”.

Nel 1956, durante la rivolta ungherese, la Romania era l’alleato più attivo dell’Unione Sovietica. Otto anni dopo, nel 1964, il Partito dei lavoratori romeno dichiarò pubblicamente il suo diritto di seguire la propria strada verso il comunismo senza interferenze dall’esterno. Ciò significava l’esercizio di scelte, e quelle scelte avevano implicazioni economiche e di politica estera. Gli architetti di questa politica autonoma furono Gheorghe Gheorghiu-Dej, segretario generale del RWP, e Ion Gheorghe Maurer, primo ministro. Alla morte di Dej nel marzo 1965, il suo successore Nicolae Ceausescu continuò la politica. Adottando questa posizione Ceausescu è stato in grado non solo di offrire all’Occidente l’opportunità di sfruttare un’apparente breccia nel blocco comunista, ma anche di attingere all’avversione del suo popolo per il loro signore sovietico. La Romania è stato il primo paese del blocco orientale a stabilire relazioni diplomatiche con la Germania occidentale (nel 1967) ed è stato l’unico paese del gruppo ad avere relazioni diplomatiche con Israele. Nel 1971 aderisce al GATT (Accordo Generale sul Commercio e le Tariffe) e l’anno successivo entra a far parte del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. La posizione commerciale della Romania è stata ulteriormente rafforzata quando ha acquisito lo status commerciale preferenziale con il Mercato comune europeo nel 1973, pur rimanendo membro del Comecon (Consiglio di mutua assistenza economica), Giovanni Ferorelli popolarmente noto come Comecon. aderisce al GATT (Accordo Generale sul Commercio e le Tariffe) e l’anno successivo entra a far parte del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. La posizione commerciale della Romania è stata ulteriormente rafforzata quando ha acquisito lo status commerciale preferenziale con il Mercato comune europeo nel 1973, pur rimanendo membro del Comecon (Consiglio di mutua assistenza economica), popolarmente noto come Comecon. aderisce al GATT (Accordo Generale sul Commercio e le Tariffe) e l’anno successivo entra a far parte del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. La posizione commerciale della Romania è stata ulteriormente rafforzata quando ha acquisito lo status commerciale preferenziale con il Mercato comune europeo nel 1973, pur rimanendo membro del Comecon (Consiglio di mutua assistenza economica), popolarmente noto come Comecon.

L’agilità politica di Ceausescu gli ha assicurato la leadership indiscussa del Partito Comunista Rumeno tra il 1965 e il 1989. Ha fatto appello al nazionalismo rumeno nel tentativo di aumentare la popolarità del suo regime e allo stesso tempo di mettere una distanza tra sé e l’Unione Sovietica. La sua condanna nell’agosto 1968 dell’intervento del Patto di Varsavia in Cecoslovacchia fu un atto coraggioso che valse a lui e al suo paese il rispetto in tutto il mondo. Nell’agosto 1969, Richard Nixon accettò l’invito di Ceausescu a visitare Bucarest, il primo presidente degli Stati Uniti a fare una visita del genere in uno stato membro del Patto di Varsavia. L’autonomia di Ceausescu negli affari esteri fu incoraggiata e sostenuta dagli Stati Uniti durante gli anni ’70 e Ceausescu sfruttò abilmente questa posizione per deviare le critiche alle sue politiche interne, critica che le autorità rumene hanno definito «intrusione negli affari interni». Nel 1979, Ceausescu attaccò l’invasione sovietica dell’Afghanistan; nel 1981 consigliò cautela nella risposta del Patto di Varsavia alla crisi in Polonia; l’anno successivo si oppose ai piani del Patto per aumentare la spesa per la difesa e di fatto ridusse il bilancio della difesa della Romania. Giovanni Ferorelli Nel 1983 ha ripetuto la sua richiesta di fermare la corsa agli armamenti e ha sostenuto il disarmo nucleare multilaterale in Europa. L’anno successivo, propose una moratoria sullo spiegamento di nuove armi nucleari in Europa e allo stesso tempo rifiutò di aderire al boicottaggio guidato dai sovietici dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Ceausescu ha cercato di usare la sua posizione unica negli affari internazionali per agire come intermediario sulla scena mondiale, sperando in tal modo di acquisire lo status di statista mondiale,

La reazione di Ceausescu all’invasione sovietica della Cecoslovacchia nel 1968 trasse la sua giustificazione politica dalla dichiarazione del Comitato centrale rumeno del 1964. Questa dichiarazione rimase per tutto il periodo del governo di Ceausescu la premessa fondamentale su cui si basava l’autonomia rumena all’interno del Patto di Varsavia e del Comecon. La politica estera rumena sotto Ceausescu ha quindi mostrato una continuità dopo il 1968 che, al contrario, mancava alla politica interna. In politica estera, Ceausescu dimostrò la stessa abilità, sensibilità e intraprendenza che erano state mostrate da Gheorghiu-Dej e Maurer nel portare la Romania sul suo corso autonomo. In politica interna ha mostrato il contrario, diventando tirannico e insensibile ai bisogni della popolazione.

In una certa misura, è diventato una vittima delle conquiste economiche del regime degli anni ’60. Le aspettative di un futuro economico sempre più brillante furono sollevate dalla crescente disponibilità di beni di consumo alla fine degli anni ’60 e quando i tagli divennero all’ordine del giorno negli anni ’70 e ’80, queste speranze furono bruscamente infrante. Alla luce dell’ammirazione di Ceausescu per Stalin, non sorprende che la politica economica sia stata caratterizzata dall’ossessione del primo per l’industrializzazione e dalla totale opposizione a qualsiasi forma di proprietà privata. Era, quindi, tanto più irritato che il campione delle riforme economiche nel blocco orientale nel 1985 fosse il nuovo leader sovietico, Mikhail Gorbaciov,[1]

Ceausescu si era rivolto all’Occidente per i prestiti, ma il merito di credito del paese era stato valutato sulla base di stime eccessivamente ottimistiche della sua capacità di rimborsare attraverso le esportazioni, poiché queste si erano rivelate di scarsa qualità. Non solo le esportazioni non sono riuscite a generare il reddito previsto, ma gli impianti dell’industria pesante ad alta intensità energetica sono diventati sempre più voraci a causa del funzionamento inefficiente. A metà degli anni ’70, Ceausescu ha ampliato la capacità di raffinazione del petrolio della Romania oltre la produzione interna del paese e nel 1976 è stato costretto a iniziare l’importazione di petrolio greggio. Quando il prezzo del petrolio è salito vertiginosamente sul mercato internazionale nel 1978, la Romania è stata colta di sorpresa e presto ha dovuto affrontare un grave deficit commerciale. Il suo problema è stato esacerbato dalla rivoluzione in Iran, uno dei principali fornitori di petrolio della Romania, che ha bloccato le consegne.

Anche la natura era contro il regime. Un grave terremoto del 1977, seguito da inondazioni nel 1980 e 1981, perturbò la produzione industriale e ridusse le esportazioni di generi alimentari a cui Ceausescu ora guardava per pagare il debito estero contratto con l’industrializzazione. Alla fine del 1981, il debito estero del paese salì a 10,2 miliardi di dollari – nel 1977 era di soli 3,6 miliardi di dollari – e Ceausescu ne richiese la ristrutturazione. Su raccomandazione del FMI le importazioni sono state ridotte e le esportazioni, soprattutto di macchinari, attrezzature e prodotti petroliferi, sono aumentate. Le implicazioni di questa riduzione delle importazioni non furono all’epoca pienamente apprezzate dagli analisti esteri; dal 1981 la Romania era stata un importatore netto di cibo dall’Occidente: le importazioni di cibo dall’Occidente in quell’anno ammontavano a 644 milioni di dollari ed esportavano 158 milioni di dollari. Nello stesso anno, Le statistiche sovietiche mostrano che la Romania ha esportato 106.000 tonnellate di carne congelata in Unione Sovietica. Ridurre le importazioni di cibo, continuando allo stesso tempo a esportare carne in Unione Sovietica, costrinse Ceausescu a introdurre il razionamento della carne.

Ancora più importante, il fatto stesso di dover accettare condizioni dalle banche occidentali è stato un duro colpo per l’orgoglio gonfiato del leader rumeno. Subito dopo venne l’isolamento politico che lo rese meno dipendente dal sostegno di governi stranieri che avrebbero potuto esercitare una certa influenza nel persuaderlo a moderare le sue politiche nei confronti del suo popolo. Dichiarò con aria di sfida nel dicembre 1982 che avrebbe saldato il debito estero entro il 1990, e per raggiungere questo obiettivo introdusse una serie di misure di austerità senza precedenti anche nella triste storia dei regimi comunisti dell’Europa centro-orientale. Il razionamento di pane, farina, zucchero e latte è stato introdotto in alcuni comuni di provincia all’inizio del 1982 e nel 1983 è stato esteso a gran parte del Paese, ad eccezione del capoluogo. Le razioni personali mensili furono progressivamente ridotte al punto che, alla vigilia della rivoluzione del 1989 erano in alcune regioni del Paese un chilo di zucchero, un chilo di farina, una confezione da 500 grammi di margarina e cinque uova. Allo stesso tempo, anche l’industria pesante fu chiamata a contribuire alla spinta all’esportazione, ma poiché il suo fabbisogno energetico superava la capacità di generazione del paese furono introdotte nel 1981 drastiche misure di risparmio energetico, che includevano una razione di benzina di 30 litri (circa 7 galloni) al mese per i proprietari di auto private. Altre restrizioni prevedevano una temperatura massima di 14 gradi centigradi (57 F) negli uffici e periodi di fornitura di acqua calda (normalmente un giorno alla settimana negli appartamenti). Nell’inverno del 1983 queste restrizioni furono estese, causando l’interruzione della fornitura di energia elettrica nelle principali città e la riduzione della pressione del gas durante il giorno in modo che i pasti potessero essere cucinati solo di notte.

Di fronte alle severe misure di austerità che Ceausescu aveva introdotto per ripagare il debito estero del Paese, la maggior parte dei rumeni ha cominciato a chiedersi se l’autonomia valesse il prezzo. La domanda fu posta ancora più frequentemente dopo che Mikhail Gorbaciov divenne leader del partito sovietico nel marzo 1985. Quando Gorbaciov visitò la Romania nel maggio 1987, si era verificata una notevole svolta di centottanta gradi nella percezione dei rumeni dell’Unione Sovietica e del suo rapporto con Romania. Questo cambiamento di atteggiamento dipendeva dall’evoluzione dello stesso Ceausescu: se nel 1965 Ceausescu presentava un volto giovane e dinamico del comunismo rispetto all’anziano e reazionario Breznev, ora, trent’anni dopo, era Gorbaciov che aveva assunto il mantello di Ceausescu e quest’ultimo a di Breznev. In un discorso trasmesso in diretta durante la sua visita a Bucarest il 26 maggio 1987, Gorbaciov ha presentato al pubblico rumeno i suoi concetti di glasnost e perestrojka e così facendo ha offerto una critica implicita alla resistenza di Ceausescu alle riforme. L’entusiasmo per la riforma si poteva vedere nelle code che si formavano nel luglio 1988 davanti agli uffici della compagnia aerea sovietica Aeroflot a Bucarest poiché i rumeni erano ammessi cinque alla volta non per acquistare biglietti aerei, ma per ritirare copie gratuite in rumeno del Soviet rapporto del leader alla diciannovesima conferenza del Partito comunista sovietico, la cui copertura era stata limitata dai media rumeni a quelle misure che erano già state prese in Romania. Ecco un’altra ironia della continuazione del governo di Ceausescu: l’arcinazionalista era riuscito a far sperare i rumeni nell’Unione Sovietica!

Il “neostalinismo” di Ceausescu causò anche gravi attriti con l’altra superpotenza, gli Stati Uniti. Dal momento che la concessione del trattamento tariffario della nazione più favorita nel 1975, il Congresso degli Stati Uniti è stato in grado di tenere i piedi di Ceausescu sul fuoco sulle questioni dei diritti umani in Romania, in particolare il diritto o l’opportunità di emigrare. Era in riconoscimento del successo di Ceausescu nel ‘storcere il naso ai russi’ [2]che all’inizio del 1975 il Congresso, approvando il Trade Act del 1974, permise al presidente di estendere l’MFN ai paesi comunisti. La sezione 402 di questa legge, nota come emendamento Jackson-Vanik, vietava l’estensione della MFN a qualsiasi paese che negasse ai propri cittadini il diritto di emigrare, ma consentiva anche al presidente di derogare a questa disposizione se avesse ritenuto che tale rinuncia avrebbe “sostanzialmente promuovere gli obiettivi della libertà di emigrazione». La deroga iniziale di 18 mesi potrebbe essere rinnovata per periodi di 12 mesi dal presidente, ma entrambe le camere del Congresso potrebbero revocare tale decisione. Questa revisione annuale della performance della Romania sull’emigrazione si sarebbe rivelata un fattore chiave nelle relazioni della Romania con gli Stati Uniti negli anni ’80. Il presidente Ford ha preso la decisione di concedere lo status di NPF alla Romania nel 1975 dopo aver ricevuto una “assicurazione” orale[3] A parte i notevoli vantaggi commerciali per la Romania – le esportazioni rumene negli Stati Uniti sono quasi raddoppiate da $ 133 a $ 233 milioni tra il 1975 e il 1977 – che l’assegnazione di MFN ha portato, di valore ancora maggiore a Ceausescu è stato il certificato di rispettabilità che ha implicato non solo per le sue politiche di emigrazione, ma anche per il suo trattamento di più ampie questioni relative ai diritti umani in Romania.

È stato il deterioramento della situazione dei diritti umani in Romania che ha minacciato le relazioni tra Stati Uniti e Romania nei primi anni ’80. La conseguente alienazione degli Stati Uniti dalla Romania nel 1987 e la crescente irritazione di Ceausescu per le espressioni americane di preoccupazione per il trattamento riservato da Ceausescu ai suoi avversari, portarono Ceausescu nel febbraio 1988 a rinunciare allo status di NPF prima di subire l’umiliazione di averlo ritirato dal Congresso o dal presidente Reagan. L’azione di Ceausescu dimostrò che non si sarebbe sottoposto a pressioni da nessuna parte, né da ovest né da est. Sembra, tuttavia, nutrire speranze che Reagan concedesse il trattamento MFN senza Jackson-Vanik, ma nel farlo non è riuscito a comprendere quanto negativa fosse diventata la sua immagine al Congresso e gli impedimenti costituzionali di fronte al presidente degli Stati Uniti.

I DOCUMENTI

Due criteri hanno guidato la selezione dei documenti qui presentati. Il primo è che forniscono un’istantanea della reazione rumena alle grandi crisi che hanno affrontato il Patto di Varsavia – Ungheria nel 1956, Cecoslovacchia nel 1968 e Polonia nel 1981 – e offrono uno spaccato della reazione rumena al ritiro delle truppe sovietiche dalla Romania nel 1958. Per quanto riguarda il 1968 e il 1981, illustrano come la dichiarazione rumena del 1964 sia rimasta per tutto il periodo del governo di Ceausescu la pietra angolare dell’autonomia rumena all’interno del Patto di Varsavia. Il secondo criterio è che mentre questi documenti sono stati precedentemente pubblicati in fonti secondarie rumene, non sono stati disponibili in inglese. Comprendere la posizione unica della Romania all’interno del Patto richiede un’incursione nel passato.

L’occupazione militare sovietica nel settembre 1944 portò la Romania saldamente nell’orbita dell’URSS e fornì le basi per l’imposizione del governo comunista. Ai sensi del Trattato di pace del febbraio 1947 tra la Romania e gli Alleati, all’Unione Sovietica fu riconosciuto il diritto di “tenere sul territorio rumeno le forze armate necessarie per il mantenimento delle linee di comunicazione dell’esercito sovietico con la zona di occupazione sovietica in Austria». [4]Tale giustificazione per la continua presenza delle truppe sovietiche sul suolo rumeno fu rimossa dalla conclusione del trattato di pace austriaco il 15 maggio 1955; L’Austria si impegnava a non aderire ad alcuna alleanza militare, né a consentire l’istituzione da parte di alcuna potenza straniera di basi sul suo territorio. L’Unione Sovietica, in cambio, si è impegnata per l’evacuazione della sua zona di occupazione entro il 31 dicembre 1955.

Tuttavia, la presenza delle truppe sovietiche in Romania – e Ungheria – ha rafforzato i partiti comunisti lì contro qualsiasi sfida interna al loro dominio. Era quindi nell’interesse dell’Unione Sovietica trovare un altro meccanismo per “legalizzare” una presenza militare sovietica in questi due paesi. La creazione del Patto di Varsavia nel maggio 1955 prevedeva questo meccanismo. In risposta alla costituzione dell’Unione dell’Europa occidentale nell’ottobre 1954, l’Unione Sovietica convocò una riunione dei suoi satelliti a Varsavia l’11 maggio e quattro giorni dopo fu firmato il Trattato di Varsavia. Ai sensi dell’articolo 5 fu creato un comando unificato delle forze armate degli Stati membri e il maresciallo sovietico Koniev fu nominato comandante in capo. Il Trattato di Varsavia ha quindi fornito un quadro giuridico per la continua presenza di truppe sovietiche in Romania e Ungheria.

La rivolta ungherese ha permesso alla leadership rumena di dimostrare ampiamente la sua fedeltà all’Unione Sovietica. Le ripercussioni della rivolta, iniziata con una massiccia manifestazione popolare a Budapest il 23 ottobre 1956 durante la quale il monumento a Stalin fu distrutto e la bandiera nazionale issata con lo stemma della Repubblica popolare rimossa, si fecero presto sentire in Romania. Il 27 ottobre si sono svolte manifestazioni studentesche e operaie a Bucarest, Cluj, Iasi e Timisoara. L’enfasi delle proteste studentesche era sull’abolizione dell’insegnamento del russo nelle scuole e nelle università. Il 29 ottobre, i ferrovieri di Bucarest hanno tenuto una riunione di protesta per chiedere migliori condizioni di lavoro ea Iasi ci sono state manifestazioni di piazza a sostegno di migliori scorte di cibo. Un raccolto eccezionalmente scarso aveva drasticamente ridotto la produzione alimentare e le code a Bucarest e nelle altre città principali erano all’ordine del giorno. Gheorghiu-Dej e una delegazione rumena hanno interrotto la visita in Jugoslavia il 28 ottobre per affrontare la crisi. Migliaia di arresti sono stati effettuati nei centri di protesta, soprattutto tra gli studenti che hanno partecipato agli incontri nella capitale della Transilvania Cluj ea Timisoara. Uno dei più grandi incontri ha avuto luogo a Bucarest. Il 30 ottobre, le regioni di Timisoara, Oradea e Iasi furono poste sotto il dominio militare quando le truppe sovietiche furono portate attraverso il confine rumeno a est e concentrate sulla frontiera con l’Ungheria a ovest. Per placare i lavoratori il governo ha annunciato il 29 ottobre che il salario minimo sarebbe stato aumentato,

Convergence of interest with the Soviet Union and not just slavish obedience determined the stance adopted by Dej and his colleagues. They had two main concerns: a successful revolt in Budapest against Communist rule might spread to the almost two-million strong Hungarian community in Transylvania, thus sparking an anti-Communist rising in Romania; and a non-Communist Hungary might lay claim to parts of Transylvania. Their fears had been fuelled by the participation of Hungarian students and workers in demonstrations in Cluj, Timisoara and the Autonomous Magyar Region.

Krusciov e Malenkov fecero una visita segreta a Bucarest il 1 novembre 1956 per discutere della crisi ungherese con i leader rumeni, bulgari e cecoslovacchi. Il trio rumeno di Dej, Emil Bodnaras e Ceausescu che ha partecipato all’incontro segreto ha spinto per un fermo intervento militare contro il governo di Imre Nagy – le truppe sovietiche con sede in Romania erano state tra le prime ad attraversare il confine ungherese il 26 ottobre per rafforzare la presenza sovietica . Una figura chiave nel sostegno del partito rumeno all’intervento sovietico in Ungheria era Emil Bodnaras, che era stato imprigionato prima della guerra come agente sovietico. Durante la rivolta fu nominato ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni e in tale veste sovrintendeva all’allargamento delle strade di importanza strategica per le truppe sovietiche per il loro transito attraverso la Romania. Probabilmente è stato determinante nel prendere accordi per la detenzione di Imre Nagy in Romania poiché il 21 novembre lui e Dej hanno fatto visita a Janos Kadar, il nuovo Primo Segretario del Partito Comunista Ungherese, e il giorno seguente Nagy è stato rapito dagli ufficiali del KGB e volò a Bucarest dove gli fu concesso quello che il ministro degli Esteri rumeno Grigore Preoteasa definì “asilo”. Infatti, è stato trattenuto, insieme ad altri membri del suo governo, in una casa sicura in una località appena a nord di Bucarest, dove il loro interrogatorio è stato coordinato da Boris Shumilin, consigliere capo del KGB ‘per gli affari controrivoluzionari’, e non gli è stato permesso le visite di funzionari delle Nazioni Unite promesse da Preoteasa per dimostrare che non era sotto costrizione.[5] Shumilin permise a un membro anziano del RCP, Valter Roman, che aveva combattuto nella Brigata Internazionale in Spagna e si credeva fosse un ufficiale dell’NKVD, di interrogare i soci di Nagy. [6] Molti altri importanti sostenitori di Nagy furono interrogati in Romania, tra cui il critico marxista Georgy Lukacs.

La Romania è stata l’alleato più obbediente dell’Unione Sovietica durante la crisi ungherese. Il suo sostegno all’Unione Sovietica è andato oltre l’arena politica nel campo dell’assistenza pratica e dell’incoraggiamento aperto. Dej e Bodnaras furono i primi leader stranieri a visitare Budapest dopo l’invasione sovietica e nel loro comunicato ufficiale ritenevano che l’azione sovietica “era necessaria e corretta”. [7]Il governo rumeno fece eco alla propaganda sovietica, denunciando la “controrivoluzione” come opera di “fascisti reazionari” provocati dagli “imperialisti occidentali”. Furono fornite ulteriori basi sul suolo rumeno alle forze sovietiche, le strade furono ampliate e il traffico ferroviario interrotto per trasportare il trasporto militare. La soddisfazione sovietica per il ruolo della Romania durante l’ottobre e il novembre 1956 fu a vantaggio del paese due anni dopo, quando Krusciov decise di ritirare le truppe sovietiche.

Secondo le memorie di Krusciov, fu Bodnaras, in qualità di ministro della guerra, a sollevare per primo la questione del ritiro delle truppe sovietiche dalla Romania durante la visita di Krusciov nell’agosto 1955. [8]Krusciov era convinto che la questione fosse già stata discussa dalla dirigenza del partito rumeno e Bodnaras fu senza dubbio scelto per affrontare l’argomento a causa delle sue credenziali impeccabili: i suoi passati servizi all’Unione Sovietica, la fiducia e il rispetto di cui Krusciov riconobbe di aver goduto tra i leader sovietici; e la posizione di alto livello – è stato uno dei primi tre Vice Primi ministri – ha occupato. Krusciov registra che Bodnaras giustificò l’argomento sottolineando che c’era poca minaccia per gli interessi di sicurezza sovietici perché la Romania era circondata da altri paesi socialisti e che non c’era “nessuno da noi oltre il Mar Nero tranne i turchi”. [9]La situazione internazionale del 1955 non permise al leader sovietico di agire subito sull’idea, ma l’idea del ritiro era stata piantata nella sua mente e la usò nel momento che riteneva più opportuno.

Quel giudizio doveva essere espresso in primo luogo, nel contesto di uno scenario più ampio composto da Krusciov per la sua politica di nuova apertura verso l’Occidente, e in secondo luogo, riguardo alla capacità del partito rumeno di garantire la sicurezza interna. L’elemento chiave della politica estera era la mossa unilaterale sovietica di ritirare un numero limitato di truppe dall’Europa orientale nel suo insieme che, sperava Krusciov, avrebbe potuto suscitare una risposta simile da parte della NATO. La posizione strategica della Romania, affiancata com’era da altri stati del Patto di Varsavia, ha reso una proposta più sicura per l’Unione Sovietica per motivi di sicurezza per un ritiro delle truppe, e qualsiasi timore sull’affidabilità della Romania come alleato era stato dissipato dalle sue azioni durante la rivoluzione ungherese . Per lo stesso motivo,

L’impatto più significativo del ritiro sovietico sulla leadership rumena è stato quello psicologico. La Romania era ancora saldamente legata al blocco sovietico. Le divisioni sovietiche nel sud dell’Ucraina e in tutto il Prut nella Repubblica moldava potrebbero calare immediatamente in caso di emergenza. Tuttavia, qualunque fossero i motivi sovietici per il ritiro, Dej poteva considerarlo come una concessione operata dai sovietici e con la fiducia così acquisita poteva intraprendere, sia pure con cautela, politiche che ponessero la Romania al di sopra degli interessi sovietici.

La sua campagna fu allo stesso tempo attiva e reattiva. Non era solo a sostegno di un obiettivo di politica estera di allontanare la Romania dall’Unione Sovietica, ma era anche una reazione a due importanti sviluppi che rappresentavano una minaccia per il nuovo corso della Romania. Il primo fu il progetto di Krusciov, presentato a Mosca il 3-5 agosto 1961 ai membri del Comecon, di conferire all’ente un ruolo di pianificazione sovranazionale che, se accettato dalla Romania, l’avrebbe obbligata a rimanere fornitrice di materie prime, e ad abbandonare suo programma di rapida industrializzazione. La seconda fu la frattura sino-sovietica, che emerse per la prima volta al terzo congresso del Partito comunista rumeno nel giugno 1960. Dej usò la formula cinese dell’uguaglianza di tutti gli stati socialisti per giustificare le proprie politiche autonome nei confronti dell’Unione Sovietica e ricevette il sostegno cinese per il suo rifiuto del piano Comecon. La frattura era indispensabile alla sfida di Dej a Krusciov, ma il leader rumeno è stato attento a preservare la neutralità nella disputa. Nel tentativo di mediare nel conflitto, una delegazione rumena visitò Pechino nel febbraio 1964, ma tornò a mani vuote e ciò portò solo a un’ulteriore torsione del braccio da parte di Krusciov per riportare i rumeni in riga. Una fonte afferma che Krusciov formalmente, ma non pubblicamente, ha sollevato la questione della revisione territoriale in Transilvania durante lo scalo dei romeni a Mosca al loro ritorno dalla Cina, e ha persino indicato la volontà di tenere un plebiscito in Bessarabia così come in Transilvania. La frattura era indispensabile alla sfida di Dej a Krusciov, ma il leader rumeno è stato attento a preservare la neutralità nella disputa. Nel tentativo di mediare nel conflitto, una delegazione rumena visitò Pechino nel febbraio 1964, ma tornò a mani vuote e ciò portò solo a un’ulteriore torsione del braccio da parte di Krusciov per riportare i rumeni in riga. Una fonte afferma che Krusciov formalmente, ma non pubblicamente, ha sollevato la questione della revisione territoriale in Transilvania durante lo scalo dei romeni a Mosca al loro ritorno dalla Cina, e ha anche indicato la volontà di tenere un plebiscito in Bessarabia così come in Transilvania. La frattura era indispensabile alla sfida di Dej a Krusciov, ma il leader rumeno è stato attento a preservare la neutralità nella disputa. Nel tentativo di mediare nel conflitto, una delegazione rumena visitò Pechino nel febbraio 1964, ma tornò a mani vuote e ciò portò solo a un’ulteriore torsione del braccio da parte di Krusciov per riportare i rumeni in riga. Una fonte afferma che Krusciov formalmente, ma non pubblicamente, ha sollevato la questione della revisione territoriale in Transilvania durante lo scalo dei romeni a Mosca al loro ritorno dalla Cina, e ha persino indicato la volontà di tenere un plebiscito in Bessarabia così come in Transilvania. Nel tentativo di mediare nel conflitto, una delegazione rumena visitò Pechino nel febbraio 1964, ma tornò a mani vuote e ciò portò solo a un’ulteriore torsione del braccio da parte di Krusciov per riportare i rumeni in riga. Una fonte afferma che Krusciov formalmente, ma non pubblicamente, ha sollevato la questione della revisione territoriale in Transilvania durante lo scalo dei romeni a Mosca al loro ritorno dalla Cina, e ha persino indicato la volontà di tenere un plebiscito in Bessarabia così come in Transilvania. Nel tentativo di mediare nel conflitto, una delegazione rumena visitò Pechino nel febbraio 1964, ma tornò a mani vuote e ciò portò solo a un’ulteriore torsione del braccio da parte di Krusciov per riportare i rumeni in riga. Una fonte afferma che Krusciov formalmente, ma non pubblicamente, ha sollevato la questione della revisione territoriale in Transilvania durante lo scalo dei romeni a Mosca al loro ritorno dalla Cina, e ha persino indicato la volontà di tenere un plebiscito in Bessarabia così come in Transilvania.[10] Questo collegamento della questione della Transilvania con il conflitto sino-sovietico ha innervosito i rumeni e la pressione di Mosca è stata intensificata nello stesso mese quando un piano per creare una regione economica che comprendesse gran parte della Repubblica socialista sovietica moldava, metà della Romania, e parte della Bulgaria fu lanciata nella capitale sovietica. Conosciuto come il piano Valev dal nome del suo autore che era professore di economia all’università di Mosca, ha incontrato una risposta ostile da parte del governo rumeno che lo ha condannato pubblicamente nei media rumeni. [11]

Questi segnali di Krusciov, uniti alla consapevolezza che i cinesi non erano in grado di aiutare economicamente i romeni, spinsero i rumeni a una dichiarazione pubblica della loro autonomia che, oltre a prevenire qualsiasi mossa del Cremlino, avrebbe anche rivendicato l’Occidente sostegno politico ed economico contro Mosca. La politica rumena è stata formalmente legittimata nella “Dichiarazione sulla posizione del Partito dei lavoratori romeno sui problemi del movimento comunista e operaio mondiale” che è stata pubblicata su Scînteia il 23 aprile 1964. La rimozione di Krusciov il 14 ottobre 1964 come leader sovietico offrì a Dej un’ulteriore occasione per consolidare la sua rottura con Mosca. Secondo Ione Pacepa,[12]Le discussioni tra Dej e Leonid Brezhnev in relazione al ritiro dei consiglieri del KGB sono andate avanti fino alla fine di novembre e hanno coinvolto anche Aleksandr Shelepin, che fino al dicembre 1961 era stato presidente del KGB ed era stato spostato a capo del Comitato per il controllo del partito e dello Stato che ha supervisionato il lavoro del KGB. Alla fine la dirigenza sovietica cedette e nel dicembre 1964 i consiglieri furono ritirati, potendo prendere tutto il contenuto degli appartamenti che avevano requisito. Così i servizi di sicurezza e intelligence rumeni sono diventati le prime agenzie di questo tipo di un paese del Patto di Varsavia a vedersi ritirare i propri consiglieri sovietici e, per quanto riguarda la Direzione dell’intelligence estera, il DGIE, l’unica agenzia di intelligence straniera nel blocco orientale a godere di questo privilegio al crollo del comunismo nel 1989. Questo non significava,

La più forte affermazione di indipendenza dai dettami sovietici fu il rifiuto di Ceausescu di partecipare e la condanna dell’intervento del Patto di Varsavia in Cecoslovacchia nel 1968. In considerazione della politica del partito rumeno di “non intervento negli affari interni di un altro Stato”, proposto nel 1964 durante la sua frattura con l’Unione Sovietica, il rifiuto di Ceausescu di unirsi agli altri membri dell’Europa orientale del Patto di Varsavia nella loro invasione della Cecoslovacchia il 21 agosto non fu sorprendente; la sua denuncia dell’invasione era. È stato un atto di coraggio per il quale lui e il suo paese si sono guadagnati il ​​rispetto in tutto il mondo. La sfida di Ceausescu all’Unione Sovietica sembra tanto più notevole se dobbiamo credere alle affermazioni dell’intelligence militare rumena, il DIMSM,[13] Un’invasione fu evitata solo a seguito di delicati colloqui sulla gestione della crisi tra Ceausescu e Leonid Brehnev e i loro capi di stato maggiore militari.

Quanto seriamente sia stata presa da Ceausescu la minaccia di un’invasione del Patto di Varsavia può essere misurata da due decisioni: il suo annuncio il 21 agosto 1968, giorno dell’invasione, della costituzione delle Guardie Patriottiche, una milizia operaia, in cui il la maggioranza degli uomini e delle donne adulte fu mobilitata e il suo ordine segreto fu dato allo stesso tempo che un piano di fuga per lui fosse elaborato dal Consiglio di Sicurezza dello Stato. I lavori sul piano sono iniziati immediatamente nella Direzione XI (Direzione tecnica) del Consiglio per la sicurezza dello Stato e sono stati completati nel 1970. L’obiettivo principale del piano, nome in codice Rovine-IS-70, era che in caso di invasione, il CSS dovrebbe organizzare una resistenza armata su scala nazionale che coinvolga l’intera popolazione. Se ciò non fosse riuscito, Ceausescu sarebbe fuggito in un paese straniero. Nel corso degli anni il piano è stato continuamente modificato, Pochi avrebbero potuto prevedere che entro tre anni dal suo trionfo del 1968, Ceausescu avrebbe rivelato le tendenze autocratiche, intolleranti e capricciose che sarebbero poi diventate dominanti.