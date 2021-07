Giovanni Gallina nominato segretario nazionale del movimento politico Libertas

Il presidente Antonio Fierro, insieme a tutto il direttivo nazionale, durante la conferenza di presentazione della lista politica e del candidato a sindaco per la città di Roma Paolo Magli, ha nominato Gallina segretario nazionale

Giovanni Gallina ex consigliere comunale ,dott.re in giurisprudenza e imprenditore è stato nominato segretario nazionale del movimento politico Libertas. “Un contributo di valore umano e politico, quello che saprà dare Giovanni Gallina per far crescere il partito , in uno alla valorizzazione di tutti coloro che vorranno credere nel progetto centro-civico”, ha affermato il presidente di Libertas Antonio Fierro, che insieme a tutto il direttivo nazionale, durante la conferenza di presentazione della lista politica e del candidato a sindaco per la città di Roma , ha nominato Gallina segretario nazionale.

“Veniamo da un periodo buio, sia sotto il profilo dei valori umani, sia sotto il profilo economico\finanziario. Il tasso di povertà è aumentato in maniera veramente preoccupante. Si stanno perdendo i valori cattolici, il rispetto degli altri e la tutela dei deboli, che sono stati i valori fondanti della nostra costituzione – ha aggiunto Fierro – È il momento di riscoprire tali valori, è il momento delle grandi riforme, sulle partecipate, sugli Enti locali, sulla giustizia, sul lavoro, sul welfare. Giovanni Gallina, quale persona preparata con un ricco Know-how su tali valori, oltre che con un riconosciuto e apprezzato spirito di sacrificio e abnegazione, quasi da politico di altri tempi, dovrà, e certamente saprà, guidare il partito verso la formazione di quell’auspicabile grande centro-civico distrutto da interessi personali e guerre per l’accaparramento di potere”.