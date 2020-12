giovanni-longobardi,-l’ex-cavaliere-contro-gianni-e-tina:-cosa-ha-scritto-su-ig

Giovanni Longobardi ha deciso di lasciare il programma di Uomini e Donne insieme a Veronica Ursida, anche se le cose poi non sono andate come i fan della coppia sperava. A ogni modo, oggi l’attenzione mediatica si concentra su un commento che l’ex cavaliere ha fatto in merito ai due opinioni dello show.

Giovanni Longobardi è arrivato a Uomini e Donne nel 2020 per corteggiare Veronica Ursida con la quale è nato un grane amore, anche se poi non c’è stato un lieto fine per la coppia anche se entrambi hanno comunque deciso di non tornare al trono over del programma di Maria De Filippi.

Nonostante siano trascorsi molti mesi dall’addio al programma, Giovanni Longobardi continua a seguire le vicende dello show con tanto di commento social.

“Uomini e Donne è un posto che…”

Non molto tempo fa, Giovanni Longobardi ha parlato dell’addio al programma condotto da Maria De Filippi in occasione di una lunga diretta Instagram ha dichiarato: “Lo studio di Uomini e Donne non è un posto che mi appartiene, se fai il pagliaccio e l’attore vai bene. Ho fatto il mio percorso e ho capito che vanno avanti solo i finti, con i finti io non ho niente a che vedere…”. In occasione della diretta Instagram in questione, Giovanni Longobardi ha anche avuto modo di parlare anche dei due storici opinionisti di Uomini e Donne, ovvero Gianni Sperti e Tina Cipollari affermando: “Sono andato via perché non m’interessa Uomini e Donne e le persone che ne fanno parte. Lì dentro negli ultimi due mesi si parlava solo di me. Gianni non ha mai detto una cosa giusta, solo cagate. Lui pensava che stessimo recitando perché lui è talmente bravo, sta da anni lì dentro a rubarsi soldi. Se sta zitto e muto giustamente che lo pagano a fare. Gianni e Tina sono una perdita di tempo tutti e due”.

Ma il tutto però non finisce qui, dato che Giovanni Longobardi è tornato a dire di nuovo la sua proprio in occasione della messa in onda del dating show.

Il commento al veleno di Giovanni Longobardi

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, ecco che oggi a tenere banco nel mondo del web troviamo il commento che Giovanni Longobardi in merito alla nuova puntata di Uomini e Donne.

In particolar modo l’ex cavaliere dello show, infatti, ha condiviso un’IG Stories una foto che ritrae un momento del programma che vede come protagonisti Gianni Sperti e Tina Cipollari scrivere il seguente commento: “Fate ridere… Sempre le stesse cose”.

