GIOVANNINO MONTANARI “I MIEI QUADRI IN MOSTRA A NEW YORK”

Giovannino Montanari a New York, il “Pittore delle Cupole d’Oro” torna, ancora una volta, nella

grande America con la sua arte. Il Metropolitan Pavillion, noto Gallery event space nel quartiere

Chelsea di New York , ospiterà l’importante fiera d’arte contemporanea Affordable Art Fair dal 20

al 24 settembre 2023. Un’occasione interessante per gli appassionati d’arte americani che

vogliano avere delle opere straordinariamente Made in Italy del pittore ternano.

La fiera della passata edizione è stata visitata da oltre 80.000 persone, le gallerie

espositrici sono oltre 150, provengono da diverse parti del mondo e la monogramma

presenta 11 artisti italiani.

“Avevo già esposto in America – dichiara il Maestro Giovannino Montanari- ma

tornare lì dove la mia arte è già stata molto apprezzata è sempre un grande piacere.

Gli appassionati d’arte americani mi hanno sempre dato grandi soddisfazioni e sono

diverse le mie opere che abbelliscono importati abitazioni ed edifici americani. Dopo

Chicago e Miami essere presente a New York è sicuramente un traguardo

importante e sono molto emozionato. Presto vi darò altre importanti novità che, al

momento, non posso svelarvi”.

Il Pittore delle Cupole d’Oro farà incuriosire la Grande Mela con il suo stile bizantino

orientaleggiante, una pittura materica con colori molto chiari, luminosi, a volte anche vivaci

e sempre molto attraenti. Montanari è stato definito dalla critica il “pittore delle Cupole” per

via del perseverare del motivo delle tre cupole, quasi sempre d’oro e praticamente

onnipresente nei suoi quadri.

GENERAL OPENING TIMES

Wednesday, September 20

Private View | 6pm – 9pm

Thursday, September 21

General Admission | 12pm – 6pm

Free Admission with Donation of Art Supply | 6pm – 8pm

Friday, September 22

General Admission | 12pm – 6pm

Art After Dark | 6pm – 9pm

Saturday, September 23

General Admission | 10am – 8pm

Sunday, September 24

Stroller Hours | 10am – 2pm

General Admission | 12pm – 5pm

MOSTRA IL PROGRAMMA SUL SITO – VIEW FULL TIMETABLE

Metropolitan Pavilion, 125 West 18th Street, New York, NY 10011, USA



Comunicazione del Maestro Giovannino Montanari: #Differevent – differevent@gmail.com

http://www.giovanninomontanari.de

Giovannino Montanari, pittore nato nella verde Umbria, ha lasciato presto l’università per

dedicarsi al suo grande amore per i viaggi. In un momento esatto della sua vita l’arte bussa alla sua

porta ed inizia a dipingere da autodidatta. Vive da tempo in Germania ma fa spesso la spola con la

terra natia, e durante uno di questi ritorni vi è stato l’incontro fortuito che ha portato alla nascita di

questa esposizione.

“Montanari è il “pittore delle cupole d’oro” : un elemento architettonico – la cupola – che l’artista

accenna nell’essenzialità d’una semplificata geometria… Semicerchi disposti in sequenza, uno

accanto all’altro, sotto cieli diversi, incupiti talvolta dall’insistere dell’ora o accesi da una luce che

dall’interno li divora.

Nella pittura di Montanari, la realtà non si lascia cogliere nella fissità d’una forma definita.

È facile individuare in molti quadri di Giovannino Montanari i segni distintivi dell’action painting

americana. Il “dripping”, la velocità di esecuzione, il “poiein” (il “fare”) che nella pittura di gesto

precede l’ideazione”…

Ufficio Stampa