Gipsy Fiorucci omaggia Dolores O’Riordan in Shattered. Online il video

Fuori il video di “SHATTERED” nella versione di GIPSY FIORUCCI, tratto dal suo album “PROTAGONISTA DEL FINALE” disponibile su tutte le piattaforme e in formato CD, omaggio alla grandissima Dolores 0’Riordan leader della band Irlandese “The Cranberries”.

Un brano pop-rock e dal sound esplosivo che riesce a sprigionare un’energia da cui traspare una grande voglia di riscatto e di vera rinascita. “Non abbiamo sempre bisogno di aggiustare tutto, a volte dobbiamo avere il coraggio di “mandare in frantumi” tutto ciò che non ci appartiene più, distruggere tutto quello che ci impedisce di progredire verso la nostra vera essenza per fare spazio finalmente alla migliore versione di noi stessi; un concetto che nel videoclip ufficiale viene ribadito con forza e determinazione attraverso immagini magnetiche e di grande impatto dove la “distruzione” la fa da padrona.

Qui il video: https://youtu.be/TQP_2sMzIhY

“Nel videoclip la cantautrice umbra è alla guida di una vecchia auto ferma, metafora di una serie di situazioni ormai logore e arrivate al capolinea – afferma il regista Lorenzo Lombardi – il tutto girato nell’ambientazione ricca, disordinata e grunge di uno sfasciacarrozze, fra rottami, vetri e auto accartocciate. Un mondo saturo e costipato che porta Gipsy alla ricerca di nuovi lidi, attraversando la distruzione assoluta per arrivare al cambiamento e ad una ritrovata luce; uno scenario che vede l’alternarsi di una seconda location questa volta con immagini girate in una landa sconfinata, immersa in una vegetazione che a fatica sta cercando di rinascere con tutte le sue forze ma che ha già messo i suoi nuovi germogli. Qui tra canyon scavati dai corsi d’acqua e un paesaggio ‘lunare’ s’intravede tutta la forza e il riscatto dell’artista che vuole dare così un messaggio positivo e di speranza dopo le vicende che hanno coinvolto il mondo intero negli ultimi due anni.”

“Noi esistiamo come esseri speciali, irripetibili e autentici ed è importante dare valore ai nostri doni e talenti rispettando sempre la nostra unicità e riconoscendo il ruolo indispensabile che abbiamo nell’universo”, un concetto che Gipsy Fiorucci vuole ribadire con tutta la sua forza lanciando “Progetto Unicità”, un progetto che si fa portavoce di un messaggio ben preciso “Difendiamo la nostra unicità e doniamo al mondo il nostro vero essere”, slogan che racchiude tutta la potenza e la magia che la nostra anima è in grado di sprigionare, che nasce dalle vibrazioni del cuore attraverso l’ispirazione e dove l’unica realtà da condividere è la totale libertà di essere se stessi.

< “Progetto Unicità” nasce da un’ispirazione, da un processo artistico evolutivo che mette a nudo la mia vera essenza – racconta Gipsy Fiorucci – e che mi vede protagonista di una nuova e ritrovata consapevolezza: sapere chi sono e volerlo donare al mondo. L’unicità è il nostro marchio distintivo, il nostro genio interiore, un vortice di potenziale illimitato che aspetta solo di essere portato alla luce. Questo nasce proprio per ricordarci l’importanza di riscoprire e difendere questa unicità come il dono più prezioso che abbiamo, capace di renderci esseri speciali, autentici e irripetibili. Scoprire e alimentare i propri doni e talenti è tutto ciò che di meraviglioso e naturale possa esistere ed è un diritto e un dovere allo stesso tempo. Se seguiamo il nostro cuore e ci dedichiamo a ciò che veramente ci appassiona e ci appartiene la nostra vibrazione cambia, la nostra luce interiore cambia, diventiamo improvvisamente fari nella notte, capaci di illuminare non solo il nostro cammino ma anche quello delle persone che incontriamo. Le persone che hanno il coraggio di vivere e guardare il mondo attraverso il cuore e la creatività come vera espressione dell’anima brillano di luce propria perché ne percepiscono la vera essenza e coscienza risvegliandola e fondendosi diventando un tutt’uno. Fino a quando continueremo ad osservare tutto ciò che ci circonda solo con gli occhi della mente resteremo ciechi davanti alla bellezza del mondo e soprattutto sordi al richiamo di ogni forma d’amore. Ognuno di noi è un essere divino autentico e unico e ognuno di noi esiste per una ragione ben precisa con una missione da portare avanti nel grande mosaico dell’esistenza e il cuore è lo strumento attraverso il quale l’anima ci parla. “Difendiamo la nostra unicità e doniamo al mondo il nostro vero essere”, una frase che racchiude tutta la potenza e la magia che la nostra anima è in grado di sprigionare, un messaggio che nasce dalle vibrazioni del cuore attraverso l’ispirazione e dove l’unica realtà da condividere è la totale libertà di essere sé stessi. Ricercare l’autenticità nei gesti, nel modo di esprimerci ma soprattutto del donare amore è l’unica strada che può condurci nel luogo incantato dove tutto è possibile. Mi auguro dal profondo del cuore che questa linea intrisa d’amore e vibrazioni positive possa essere un piccolo seme di speranza nel cuore di chi la indossa. A te che stai leggendo il mio augurio più grande: “Che tu possa avere sempre il coraggio di essere te stesso e di non accontentarti mai di una vita che sia meno di quello che sei capace di vivere”. Con affetto Gipsy.>

Gipsy Fiorucci, all’anagrafe Marta Fiorucci, nasce a Città di Castello in provincia di Perugia. La voglia di comunicare e la musica la portano negli anni a partecipare ed è finalista di diverse e importanti manifestazioni come “Il Festival dell’Adriatico”, la “Bella e la Voce”, il Festival di Saint Vincent e Il Cantagiro per citarne alcuni. Il 16 Maggio 2019 esce, con la regia di Lorenzo Lombardi, il videoclip ufficiale del singolo “Serial Lover”. Successivamente partecipa al festival internazionale “Una Voce per l’Europa”, classificandosi tra i primi 16 finalisti nazionali nella categoria brani in lingua italiana la cui finale si è svolta a Chianciano Terme ad Agosto 2019. Nella stessa estate l’artista partecipa a diversi Festival Nazionali in qualità di ospite, tra questi il “Montesilvano Pop Rock Music Festival”, il premio “Mimì Sarà” e il “Cantagiro”. Nel settembre dello stesso anno insieme al produttore Renato Droghetti (che negli anni vanta collaborazioni con Paola Turci, Edoardo Bennato, De Crescenzo, Paolo Meneguzzi, Dodi Battaglia, Gaetano Curreri, Vasco e molti altri nomi) realizza il suo primo album. Il 18 Novembre 2019 esce il singolo “Specchi di luce”. Il brano, accompagnato dal videoclip ufficiale, anticipa il primo graffiante album della cantautrice “Protagonista del Finale” uscito il 10 Dicembre 2019. A Febbraio 2020, durante la settimana sanremese, partecipa in qualità di ospite al “Gran Galà della stampa” presso il Casinò di Sanremo. L’8 Maggio 2020 lancia “Protagonista”, scritto in collaborazione con Lina Falaschi e Riccardo Brunamonti. Dal 7 al 12 settembre 2020 è tra i finalisti nazionali di Sanremo Rock con il brano “Attimi per attimi“, una ballata dal sound intenso e struggente scritto dalla stessa insieme a Manuel Auteri, esibendosi al Teatro Ariston.

Ad ottobre 2020 si esibisce in concerto al Mei a Faenza, considerata la manifestazione più importante nel panorama della musica indipendente italiana, dove presenta i brani del suo album e viene premiata tra gli artisti più meritevoli. Il 14 dicembre arriva sul canale ufficiale YouTube dell’artista, sempre con la regia di Lorenzo Lombardi, il videoclip ufficiale di “Imagine”, capolavoro intramontabile dal successo planetario presente nell’album di Gipsy, come omaggio al grande John Lennon in occasione del quarantesimo anniversario dalla sua morte.

Il 14 Aprile 2021 esce “Attimi per Attimi” sempre estratto da “Protagonista del Finale” accompagnato dal videoclip ufficiale che conferma il sodalizio artistico con i registi Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini che riscuote da subito un ottimo successo sia per le visualizzazioni ottenute sul canale Youtube dell’artista che per l’ottimo riscontro radiofonico restando per molte settimane in vetta nelle classifiche del panorama della musica indipendente Italiana.

Il 26 novembre 2021 lancia il suo omaggio a Dolores 0’Riordan con la sua versione di “Shattered”.

www.gipsyfiorucci.com

https://www.facebook.com/Gipsyofficial/

https://www.instagram.com/gipsyfiorucci_official/

https://youtube.com/user/martafiorucci