Gira Dança estreia novo espetáculo com apresentações gratuitas na Casa da Ribeira em Natal

Ingressos gratuitos para apresentações de ‘Graça – uma economia da encarnação’, serão liberados nesta quinta-feira (30), a partir das 14h. Bailarinas retratam diversas possibilidades com seus corpos, conforme as narrativas mitológicas

A Companhia Gira Dança estreia este fim de semana, em Natal, o espetáculo “Graça – uma economia da encarnação”. As apresentações serão na Casa da Ribeira, no próximo sábado (1), às 20h, e no domingo (2), às 19h. O espetáculo é gratuito e conta com intérprete de libras.

Os ingressos gratuitos para as exibições da companhia serão distribuídos nesta quinta-feira (30), a partir das 14h, pela internet (aqui).

O espetáculo questiona o ser fêmea através das automitologias. As bailarinas da companhia Jania Santos, Joselma Soares e Ana Carolina Vieira trazem histórias que atribuem aos próprios corpos qualidades e possibilidades múltiplas, como nas narrativas mitológicas.

A coreografia do grupo potiguar foi elaborada por Elisabete Finger, performer e coreógrafa que desenvolve trabalhos que perseguem uma ‘lógica de sensações’.

A apresentação já circulou por São Paulo, Ceará, Pernambuco e Paraná. Nesses estados, a crítica artística aprovou o espetáculo.

“Graça – uma economia da encarnação” teve a montagem realizada com o apoio do projeto Rumos Itaú Cultural e as apresentações são viabilizadas através do Prêmio Funarte Circulação e Difusão da Dança 2022.

A temporada do espetáculo em Natal abre a comemoração do mês da dança, celebrada internacionalmente no dia 29 de abril.

A classificação indicativa do espetáculo é 16 anos.

Giradança

A Companhia Giradança foi criada em Natal (RN), em 2005, e se estabeleceu, já em seus primeiros trabalhos, com coreografias com o enfoque nas relações tensionais entre corpos com e sem deficiência.

A Giradança tem apresentado em palcos de todo o Brasil um trabalho que rompe preconceitos, limite e cria novas possibilidades dentro da dança contemporânea. Com quase uma década de trabalho, o grupo acumula diversos prêmios nos seus mais de 13 espetáculos, tendo se apresentado por mais de 15 estados brasileiros e 5 países.

