girassol-mais-pesado-que-uma-bola-de-boliche-entra-para-livro-mundial-de-recordes

Planta pesa 6,44 quilos e tem 3,35 metros de altura, de acordo com o Guinness World Records. Kevin Fortey segurando a cabeça de girassol mais pesada do mundo

Guinness World Records/ Divulgação

A cabeça de um girassol de 6,44 kg ganhou o título de mais pesada do mundo. A planta tem aproximadamente o mesmo peso que três tijolos ou um pouco mais que uma bola de boliche. O reconhecimento do “Guinness World Records” (Livro Mundial de Recordes) foi divulgado na quarta-feira (22).

Plantado pela família Fortey, no País de Gales, durante uma onda de calor no final de maio e colhido em outubro de 2022, o girassol cresceu durante 20 semanas, e atingiu uma altura de 3,35 metros.

Este é o oitavo título já listado pelo Guinness World Records que a família conquistou, e ainda detém quatro deles:

🍃 Maior folha de girassol: 68 x 87 cm;

🌻 Cabeça de girassol mais pesada: 6,44 kg;

💪 Beterraba mais pesada: 23,99 kg;

🥔 Planta de batata mais alta: 2,84 metros.

O girassol gigante foi uma “verdadeira surpresa” para Kevin Fortey, de 44 anos, que o cultivou com a ajuda de seu irmão Gareth, do filho Jamie e da mãe Marjorie. Eles já tinham garantido o recorde anterior, que era de 5,21 kg.

Árvore que pode causar cegueira, abóbora mais pesada do mundo, couve-flor de 27 quilos: relembre recordes do mundo vegetal

Além de usar uma semente com linhagem centenária, a planta recebeu cuidados especiais, inclusive um adubo com fezes de morcego (veja detalhes abaixo).

Gareth Fortey verificando as medidas da cabeça do girassol

Guinness World Records/ Divulgação

Semente centenária

A semente usada era da linha de sementes da família Fortey, que tem “mais de 100 anos”, de acordo com Kevin.

Ela foi originalmente criada pelo pai de Kevin e Gareth, em Suffolk, e depois levada para o País de Gales.

Quando o pai morreu, em 1996, os irmãos continuaram os cuidados.

O mais novo título é dedicado ao pai, que nunca alcançou um recorde mundial, mas iniciou uma série de linhas de sementes.

Girassol recorde (à esquerda)

Guinness World Records/ Divulgação

Ao atingir esses recordes, Kevin espera inspirar outras pessoas a cultivar suas próprias plantas.

“A jardinagem é terapêutica, recompensadora e, às vezes, decepcionante quando o seu quase recorde derrete, morre ou simplesmente não atinge o peso que você esperava”.

Arte de cultivar girassóis gigantes

Plantação de girassóis da família Fortey

Guinness World Records/ Divulgação

Antes do plantio, os irmãos testam o nível de acidez do solo para analisar se há alguma deficiência de nutrientes.

Eles também usam uma variedade de suplementos para melhorar a saúde e o crescimento das plantas, como adubos; inoculante de enraizamento orgânico; chá de compostagem; e uma mistura de fezes de morcego com alto teor de potássio.

Um grande cano de água também foi inserido no solo próximo ao caule, que foi usado para estimular as raízes a ampliar sua busca por água durante os estágios iniciais.

As plantas receberam água uma vez a cada 12 horas por um sistema de gotejamento ligado a um temporizador de bateria.

Destalhas da planta que ganhou recorde mundial

Guinness World Records/ Divulgação

