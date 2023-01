Il pandoro è il simbolo per eccellenza delle feste natalizie. Siamo abituati a gustarlo in maniera tradizionale con lo zucchero a velo, anche se ormai esistono numerosissime ricette per renderlo ancora più gustoso e sfizioso. Una combo irrinunciabile è quella che lo vede protagonista insieme alla nutella. Se volete abbellire il centrotavola durante il cenone […]

Girelle di pandoro con nutella, golose e morbide. Senza cottura e pronte in 5 minuti, meglio se fatte il giorno prima scritto su Più Ricette da Imma.

pappa2200