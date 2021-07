Girelle sfogliate salate | Si preparano con farciture diverse

Girelle sfogliate salate sono facili e veloci, ma particolari perchè riuscirete a servire antipasto particolare e davvero squisito.

Siete alla ricerca di un antipasto sfizioso che possa piacere a tutti ma non avete idea, perchè volete proporre qualche stuzzichino particolare che non richieda troppo tempo e che non sia il classico. Noi vogliamo proporvi delle girelle che si preparano con la pasta sfoglia in pochissimo tempo ma a differenza delle altre queste vanno farcite in modo diverso. Tra la farcitura ci sono verdure come gli spinaci che vi consigliamo di scegliere quelli surgelati se non avete quelli freschi o non avete il tempo di pulirli per bene. Non vi resta che seguire passo passo la nostra ricetta sprint!

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Ingredienti per 4 persone

2 rotoli di pasta sfoglia

Per una farcitura

150 g di spinaci surgelati o freschi

1 spicchio di aglio

sale fino q.b.

olio di extra vergine d’oliva q.b

150 g di gorgonzola

6 noci sgusciate

Per un’altra farcitura

150 g di prosciutto crudo

100 g di scamorza

Per un’altra farcitura

sugo di pomodoro cotto q.b.

100 g di speck a fettine

100 g di scamorza

Per un’altra farcitura

150 g di spinaci surgelati o freschi

100 g di salmone affumicato

Girelle sfogliate salate: preparazione

Per preparare questo sfizioso finger food, iniziate dagli spinaci, li mettete in una padella ancora congelati e li lasciate scongelare senza aggiungere acqua a fiamma bassa, poi li saltate in padella con un filo di olio extra vergine di oliva, l’aglio e sale. Poi spegnete e lasciate raffreddare bene e sminuzzateli un pò.

Se sono freschi puliteli bene, poi lavate più volte le foglie con acqua corrente fredda e sbollentatele un pò in una pentola con poca acqua, scolate e lasciate raffreddare bene.

Sgusciate le noci e spezzettatele con un mortaio e tenete da parte. Tagliate a dadini la scamorza.

E’ il momento di farcire le due paste sfoglie, srotolatele e ognuna la dividete in due parti. Su una mettete tutti gli spinaci cotti, in modo uniforme, distribuite su metà le noci, il gorgonzola, sull’altra parte oltre ai spinaci aggiungete il salmone affumicato a pezzetti (accertatevi che non ci siano spine). Arrotolate dal lato più lungo e chiudete per bene l’estremità, tagliate a fette e adagiate su una leccarda da forno rivestita con carta forno.

Proseguite con l’altro rotolo, adagiate su metà prosciutto crudo e scamorza, sull’altra un pò di sugo di pomodoro, scamorza e speck. Arrotolate e tagliare il rotolo a fette e adagiatele su una leccarda da forno rivestita con carta da forno. Infornate in forno caldo a 180° per 25 minuti, non appena le girelle saranno cotte, lasciate raffreddare e servire, sono buone sia calde e sia fredde.

Buon Appetito!

