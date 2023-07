Giubileo, Matteoni(MMG): “Bene unità istituzionale per Roma pronta nel 2025”

“Nelle scorse ore è andata in scena a Palazzo Chigi una nuova riunione congiunta del Tavolo istituzionale e della Cabina di Coordinamento Giubileo 2025, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Un incontro importante con tutti gli enti competenti per fare il punto sugli interventi previsti per il grande evento che vedrà nella Capitale milioni di fedeli. Un evento, il Giubileo, che sarà anche l’occasione propizia per ridare dignità infrastrutturale e riqualificazione urbana alla Città di Roma, oltre a rappresentare una opportunità imperdibile per la valorizzazione della immagine dell’Urbe Eterna. Siamo dunque soddisfatti che continui questa sinergia istituzionale e auspichiamo si lavori con ancora maggior efficienza e concretezza per il rispetto del cronoprogramma dei lavori e degli interventi necessari alla realizzazione di tutte le opere. Una speranza, evidentemente condivisa da una intera comunità, quella capitolina, che fa storicamente della accoglienza e della ospitalità i suoi cavalli di battaglia”.

Così, in una nota, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, imprenditore e fondatore della MMGroup, tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica.

