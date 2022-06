giucas-casella-deluso-da-manila-nazzaro:-“mi-dispiace-leggere-le-tue-parole”

La replica dell’illusionista all’ex compagna di gioco: “Al contrario ti ho voluto bene a modo mio”

Manila Nazzaro una ex concorrente della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ai microfoni del settimanale Chi ha lanciato una chiara frecciatina a due suoi ex compagni di gioco, visto che ha dichiarato: “Giucas e Katia sono dei volponi rispetto a tutto il cast”. La reazione dell’illusionista non si è fatta attendere, visto che sui social non ha nascosto la sua delusione per ciò che la nota conduttrice radiofonica ha detto su di lui. L’ex gieffino su Twitter ha replicato:

“Mi dispiace cara leggere le tue parole, perchè al contrario ti ho voluto bene a modo mio, e te ne voglio ancora. Buona vita a te”.

Manila Nazzaro critica Giucas Casella: “Il più grande giocatore, altro che Alex Belli”

La conduttrice radiofonica Manila Nazzaro su cui Sonia Bruganelli ha cambiato idea, durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi riferendosi a Giucas Casella ha dichiarato: “Mi ha deluso anche lui, il più grande giocatore, altro che Alex Belli“. Il noto 72enne non è rimasto di certo indifferente alle critiche che gli ha rivolto la sua ex compagna di gioco, dato che dopo aver risposto su Twitter ha condiviso lo screenshot in questione tra le storie del suo profilo Instagram e ha aggiunto: “Capisco che fa caldo ma…”. L’ex gieffino inoltre ha mostrato anche un complimento ricevuto da una fanpage: “Mi sento oggi di scrivere questo post in tua difesa visto alcune polemiche sterili ascoltate in giro, noi ti stimiamo, hai la stima di tutti i Jerù per la bella persona onesta e leale che sei, ti vogliamo bene, tutto il resto tutte le polemiche non valgono nulla, un abbraccio”. In un altro suo post, l’illusionista ha scritto una sua frase: “L’acqua mi bagna, il vento mi asciuga, il fuoco mi carica! Change”.

La reazione dell’ex gieffino sui social alle critiche ricevute: “Me ne frego”

L’illusionista dopo aver pubblicato anche un video in compagnia di Giacomo Urtis, probabilmente sempre in replica a ciò che la conduttrice radiofonica ha detto su di lui ha aggiunto: “Me ne frego”. Il 72enne poi ha condiviso una fotografia in cui lui e la sua ex compagna di gioco sono nella casa di Cinecittà accompagnandola con la canzone “La verità” di Vasco Rossi: tramite lo scatto in questione si nota l’evidente sintonia tra i due, quindi per sapere la ragione per cui la compagna di Lorenzo Amoruso si è ricreduta negativamente sull’ex gieffino non rimane che attendere delucidazioni dalla diretta interessata.

